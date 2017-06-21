Almanya’da Erdoğan'ın konuşma yapacağı salondan olumsuz cevap

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7-8 Temmuz'da düzenlenecek G20 Zirvesi akabinde Almanya'da taraftarlarına sesleneceği salon için yapılan başvurudan ret cevabı geldi.

Etkinlik için Dortmund kentindeki Westfallenhalle'ye başvuruda bulunan organizatörlerin, planlanan 9 Temmuz tarihi için salonda farklı bir organizasyonun kurulum çalışmaları yüzünden geri çevrildiği bildirildi. Deutsche Welle Türkçe'ye açıklama yapan Dortmunder Westfallenhalle basın bürosu, söz konusu olumsuz yanıtın salonun müsait olmayışından kaynaklandığını söyledi. Basın bürosu, kendilerine bu konudaki başvuruyu kimlerin yaptığıyla ilgili bilgi vermedi.

Almanya'da daha önce Türk siyasilerin etkinliklerinin organizasyonunu üstlenen ve AK Parti'ye yakınlığı ile bilinen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) adlı derneğin Köln merkezinden yapılan açıklamada da Erdoğan'ın gelecek ay yapacağı konuşmanın kendileri tarafından organize edilmediği ve konuyla ilgili bilgi sahibi olmadıkları belirtildi.

'ERDOĞAN'IN KONUŞMA YAPABİLME İHTİMALİ YÜZDE BEŞ'

Öte yandan UETD Dortmund şubesi yöneticisi İzzet Bayrak Dortmunder Nachrichten gazetesine verdiği demeçte "Cumhurbaşkanının bölgede bir konuşma yapabilme ihtimalinin şu an için yüzde beş düzeyinde olduğunu" belirterek, Dortmunder Westfalenhalle'deki en geniş kapasiteli mekan olan 1 numaralı salonun müsait olmaması nedeniyle konunun 'muhtemelen kapanmış olduğunu' söyledi.

ETKİNLİKLER İPTAL EDİLİNCE 'NAZİ' TARTIŞMASI ÇIKMIŞTI

16 Nisan'da yapılan Anayasa değişikliği referandumu için Almanya'da Türk siyasetçilerin katılımıyla düzenlenecek bazı mitinglerin güvenlik nedeniyle iptal edilmesi Türk yetkililerin tepkisine yol açmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın kararını Nazi dönemi uygulamalarına benzetmişti.