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21 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Alperenler AKP ve Erdoğan’a oy vermez, vermeyecek

21 Haziran 2018, Perşembe 20:46
Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ‘dâvâ arkadaşı’, Araştırmacı-Yazar Hakkı Öznur, 24 Haziran seçimleri öncesinde dikkatleri çeken bir çağrıda bulundu.

Öznur çağrısında, “Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun çizgisine bağlı, dik duruşunu sürdüren, adalet ve demokrasiden yana olan Alperenler AKP ve Erdoğan’a oy vermez, vermeyecek de” dedi.

T’24’te yer alan habere göre,”Toplumu kutuplaştıran Erdoğan’a ve AKP’ye oy vermemek için yüzlerce haklı nedenimiz var” diyen Öznur, “Alperenler vicdanlarının sesini dinleyecek ve parti devletine karşı oyunu adalet ve demokrasiden yana kullanacaktır” ifadesini kullandı.

Etiketler: seçim, 24 haziran, hakkı öznur
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