Alt komisyon, 'ittifak' teklifini görüşecek

Anayasa Komisyonu, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren, AKP ve MHP'nin ortak kanun teklifini alt komisyona sevk etti.

Komisyondaki müzakerelerin ardından, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi.

AKP, CHP, HDP ve MHP, "daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi amacıyla" teklifin alt komisyona gönderilmesine ilişkin ortak önerge verdi.

Önerge kabul edilerek teklif alt komisyona gönderildi.

AKP, CHP, HDP ve MHP'nin ortaklaşa verdiği önergeyle "daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi amacıyla", 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin sevk edildiği alt komisyon, en yaşlı komisyon üyesi sıfatıyla HDP Mardin Milletvekili Erol Dora başkanlığında toplandı.

Toplantıda AKP Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, Anayasa Alt Komisyonu Başkanlığına, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak da Başkanvekilliğine seçildi.

9 kişilik alt komisyonda Abdurrahman Öz, Mehmet Parsak ve Erol Dora'nın yanı sıra AKP'den Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, CHP'den ise Ankara Milletvekili Murat Emir ve Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet yer alıyor.

Alt komisyon, teklifi görüşmek için yarın toplanacak.