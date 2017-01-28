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29 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Altan Tan serbest bırakıldı

28 Ocak 2017, Cumartesi 23:40
DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır Milletvekili, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındı. Tan, tutuklama istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen Altan Tan, Diyarbakır'daki evinden saat 18.00 sıralarında gözaltına alındı. Tan, Diyarbakır Adliyesi'ne götürülürken kişisel sosyal medya hesabından gözaltına alınışını, "Şuan Diyarbakır'daki evimde polislerce gözaltına alınıyorum" diye duyurdu. 

Diyarbakır Adliyesi'ne götürülen Altan Tan'la ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.

SERBEST BIRAKILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında evinde gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, tutuklama istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Soruşturma konusunun 6-8 Ekim olaylarından sonra yapılan basın açıklaması olduğu belirtildi. 

Dün gözaltına alınıp bugün adli kontrolle serbest bırakılan HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Meral Danış Beştaş'ın da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ifade edildi. 

DHA

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