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Anayasa değişikliği maratonu bugün başlıyor

20 Aralık 2016, Salı 08:37
AKP ve MHP’nin desteklediği, CHP ile HDP’nin ise karşı çıktığı başkanlık sistemini de içersen anayasa değişikliği bugün TBMM'de görüşülmeye başlıyor.

AKP'nin başkalık sistemi talebi nedeniyle tıkanan TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu görüşmelerinin ardından gündemden çıkan ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen sistem arayışında yeni bir aşamaya geçiliyor.

AKP ile MHP arasındaki görüşmelerle şekillendirilen başkanlık sistemine ilişkin Anayasa değişiklik teklifi bugün TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak.

HaberTürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, saat 16.00'da başlayacak görüşmelerde AK Parti ve MHP kanadı ile pakete karşı çıkan CHP ve HDP arasında taktik savaşları yaşanacak.

Aralarında cumhurbaşkanının yetkilerine dair düzenlemelerin yer aldığı maddelerin yanı sıra yargıya ilişkin de yeni düzenlemelerin bulunduğu 21 maddelik paket için komisyona muhalefetin de çıkarma yapması bekleniyor. Bu nedenle komisyon çalışmalarının bir hafta sürmesi öngörülüyor.

MUHALEFET VEKİLLERİ SÖZ ALACAK

CHP'nin komisyona 100 milletvekiliyle yığınak yapıp, konuşma talep ederek görüşme sürelerini olabildiğince uzatma çabasına karşılık, muhalefetin 'yangından mal mı kaçırılıyor' eleştirilerine zemin oluşturmamak için iktidar özel bir taktik izleyecek. Komisyonda söz isteyen muhalefet milletvekillerine söz verilecek.

Komisyon üyesi olmayan milletvekillerine de belli sürelerle konuşma hakkı tanınacak. CHP'nin kavga çıkarmadan eleştirilerini sıralama gayreti gösterme kararlılığı karşısında iktidar da yumrukların havada uçuştuğu bir ortamda başkanlık sisteminin dayatıldığı eleştirisi ve propagandasına yol açmamak için dikkatli bir görüşme yönetimi sergileyecek.

Komisyon görüşmelerinin sadece iç kamuoyunun değil, 15 Temmuz sonrası yaratılmak istenen anti demokratik yönetim ve diktatörlük algısına karşı dış kamuoyunun da dikkatini çekeceği göz önünde bulundurularak, bu olumsuz algıya hizmet edilmemesi için hesaplı hareket edilecek.

Bu nedenle kavgalara karşı özel bir hassasiyet sergilenecek. Bu arada, CHP'nin önerge vermeme kararı nedeniyle pakette teknik düzenleme konusunda gözler iktidar kanadına çevrildi. Ancak teknik de olsa henüz AK Parti — MHP kanadında bir değişiklik hazırlığı olmadığı bildirildi. AK Parti kaynakları, teklifin milletvekillerine gönderildiğini ve ne kendi milletvekillerinden ne de MHP kanadından bir değşiklik talebi gelmediğini kaydetti.

EN ÇOK 18 YAŞ VE YEDEK VEKİLLİK TARTIŞILIYOR

Kulislerde paketin en çok 18 yaşa seçilme hakkı getiren düzenleme ile yedek vekilliğin milletvekilleri arasında tartışma yarattığı belirtiliyor. Kulislerde, 18 yaşında milletvekilliğinin faydalı olmayacağı, 18 yaşında milletvekili seçilen kişinin vekillikten sonra geri kalan hayatının zorlu geçebileceği, yedek vekilliğin de can güvenliği ve karalama kampanyaları açısından sorun yaratabileceği endişeleri dile getiriliyor.

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