Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri Genel Kurulda başladı

TBMM Genel Kurulunda, AKP'nin anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri, usul tartışmasıyla başladı.

​CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, görüşmelere geçmeden önce teklifin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek, TBMM Başkanlık Divanından teklifi iade etmesini istedi.

Anayasaya ve Türk milletinin, kendilerine verdiği yetkiye dayanarak bunu talep ettiğini dile getiren Altay, aksi durum söz konusuysa bu konuda TBMM İçtüzüğüne başvurmaktan başka şanslarının olmadığını bildirdi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, teklifle ilgili olarak, iade edeceklerine dair bir yetkilerinin olmadığını belirtti.

Teklifin komisyonda görüşülüp, bastırıldığını, rapora bağlandığını, önlerine geldiğini vurgulayan Aydın, "Her madde üzerinde anayasaya aykırılık önergesi verme yetkiniz var. Bunu kabul etmeme Genel Kurulun uhdesinde. Bu teklifi görüşmek durumdayız. Israrınız devam ederse usul tartışması açıyorum." dedi.

Bunun üzerine Genel Kurulda usul tartışması açıldı.

‘Türk tipi başkanlık’ diye anılan ‘Partili Güçlü Cumhurbaşkanlığı’nı içeren 18 maddelik anayasa değişikliği önerisi paketi, TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülmeye başlanıyor. Önerinin TBMM Genel Kurulu görüşmeleri sırasında ‘Oylamalar gizli yapılabilecek mi?’ ve ‘330 bulunacak mı?’ sorularına verilecek cevap önümüzdeki süreci belirleyecek. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilân edilen olağanüstü hal (OHAL), ikinci kez 19 Nisan 2017 tarihine dek uzatılırken; meclis genel kurulunda kabul edilmesi durumunda, referandumun OHAL yönetimi altında yapılması olasılığı da yükseldi.

Referandum OHAL’de mi yapılacak?

Olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 21 Temmuz’da ilan edilmiş ve 19 Ekim’de de 90 gün daha uzatılmıştı. OHAL’in süresi 19 Ocak’ta dolacaktı, ancak TBMM Genel Kurulu’nda anayasa önerisi görüşmeleri başlamadan önce bir kez daha 19 Nisan tarihine kadar yani üç ay uzatıldı. Referandumun 16 Nisan Pazar günü yapılması durumunda OHAL’de referanduma gidilmiş olacak. OHAL’in 19 Nisan günü bir kez daha uzatılması ve referandumun da 23 ya da 30 Nisan Pazar günü yapılması durumunda da OHAL’de referanduma gidilmiş olacak.

AKP fire verir mi?

TBMM’deki sandalye sayısı 316 olan AKP’nin, teklifi geçirmek için en az 14 MHP’li vekilin desteğine ihtiyacı var. AKP milletvekilleri arasındaki rahatsızlıkların fireye sebep olup olmayacağı merak ediliyor. Oy hakkı bulunmayan TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın oylama sırasında Genel Kurul’u yönetmesi planlanıyordu. Ancak ameliyat olan Kahraman’ın kürsüye çıkamaması durumunda, AKP’li bir TBMM Başkanvekili genel kurulu yöneteceği için 1 oyun kaybedilmiş olacağı hesapları yapılıyor. Bu durumda AKP’nin en az 15 MHP’li milletvekilinin desteğine ihtiyacı olacak.

CHP/HDP oylamaya girecek mi?

Kulislerde izlenim, CHP ve HDP’nin ise oylamalara katılması ve özellikle oylamaların anayasada öngörüldüğü gibi gerçekten gizli yapılması için çaba göstereceği yönünde.

CHP ve HDP’nin oylamalara katılmayarak AKP ile MHP’yi baş başa bırakması seçeneğinin de masaya yatırıldığı, ancak AKP ve MHP’den ‘Hayır’ oyu kullanmak isteyen milletvekillerini perdelemek için oylamaya katılmamanın daha doğru bir taktik olacağı değerlendirmeleri yapıldığı ifade ediliyor.

‘Hayır’ çıkarsa ne olur?

Referandumda teklifin kabul edilmesi için kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun “kabul” yönünde olması gerekiyor. Partili cumhurbaşkanlığı modeli getiren anayasa değişikliği teklifi Genel Kurul’dan geçer ve referandumda kabul görmezse, o zaman ülke gündemine erken seçim tartışmaları girecek.

Erdoğan meydanlara inecek mi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın referandum sürecinde aktif bir kampanyayla meydanlara inmesi bekleniyor. Erdoğan’ın miting olmasa da, açılış, ziyaret ve benzeri çeşitli faaliyetlerde konuşmalar yapması bekleniyor. BBC’nin haberine göre, kulislerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP yöneticilerine ‘Siz Meclis’te 330’u bulun, gerisini bana bırakın’ mesajı verdiği konuşuluyor.