"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 OCAK 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Anayasa değişiklik teklifinin 10. maddesi oylanıyor

13 Ocak 2017, Cuma 23:49
Anayasa değişiklik teklifinin "Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekalet ve bakanlar" ile ilgili 10. maddenin oylamasına başlandı.

TBMM Genel Kurulunda 1. turda, 10. maddenin görüşmelerinin  tamamlanmasının ardından gizli oylamaya geçildi.

10. MADDE NEDİR

Anayasa değişiklik teklifinde 10. madde Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve Cumhurbaşkanı'na vekaleti düzenliyor. Cumhurbaşkanı istediği sayıda yardımcı atayabilecek. Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanı yardımcıları vekalet edecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanınca atanacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan olarak atanmaları durumunda milletvekillerinin vekilliği düşecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar görevleriyle ilgili suçlarla ilgili Yüce Divan'da yargılanacak.

9. madde de kabul edildi

Söz konusu maddeyle, Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşüp ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verecek.

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclis'teki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılacak. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunacak. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilecek.

TBMM'nin üçte iki çoğunluğuyla Yüce Divana sevk

Rapor, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 13 gün içinde dağıtılacak, dağıtımından itibaren 10 gün içinde Genel Kurulda görüşülecek. TBMM üye tam sayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alınabilecek. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanacak, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilecek, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanacak.

Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamayacak. Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen Cumhurbaşkanının görevi de sona erecek.

Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanacak.

AA

Okunma Sayısı: 1118
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erken seçim restleşmesi

    Demokrasinin harcını demokratlar karmıştır

    Başkanlık hiçbir sorunu çözmeyecek

    O, Halep’i yeniden inşa etti!

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Anayasa değişiklik teklifinin 10. maddesi oylanıyor

    Batman'da suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

    İstanbul'da huzur denetimi

    Ortaköy saldırısında yeni gelişme

    Fırtına 10 kişi esti

    Akıncı: Rum tarafının haritası kabul edilemez

    Feyzioğlu: Cumhurbaşkanını partili yapmak, parti genel başkanı seviyesine indirmektir

    Merkez Bankasından kritik karar

    Zeytinburnu'nda bina çöktü!

    ‘Türk diplomat ve subaylar Norveç’ten sığınma talep etti’

    Kimse terörist için cenaze arabası vermedi

    Fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var

    YÖK: Bütünlemeleri kaldırmadık

    Erdoğan'dan erken seçim açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    KHK’larla yargı ve idârî işlem!
    Faruk ÇAKIR

    Endişe duyanlar haksız mı?
    Genel

    Erken seçim restleşmesi
    Ali FERŞADOĞLU

    Mu’cizeler ilme teşvik eder
    Süleyman KÖSMENE

    Cismin, kalbin ve ruhun hayat daireleri
    Zeynal Abidin BORAZAN

    İhlâsın ehemmiyeti
    Genel

    Demokrasinin harcını demokratlar karmıştır
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    1987’den 2017’ye anayasa değişiklikleri
    Genel

    Başkanlık hiçbir sorunu çözmeyecek
    Mehmet ÇETİN

    Kıssaların neresindeyiz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.