Anayasa görüşmelerinin 2. turunda ilk iki madde kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda 1. ve 2. maddelerin oylamaları yapıldı. Yapılan oylamada 1. madde 345 oyla, ikinci madde de 342 oyla kabul edildi.

Bu maddeye göre Yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, ’Bağımsız ve tarafsız’ mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek. 1. MADDEDE NE VAR? Anayasa değişikliği 1. Maddesi’yle ilgili düzenleme şu şekilde: MADDE 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir. AA

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