"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2017 CUMA - YIL: 47

Anayasa teklifi Cumhurbaşkanlığı'nda

02 Şubat 2017, Perşembe 19:30
Anayasa değişiklik paketi onay için Cumhurbaşkanlığı'nda.

"Cumhurbaşkanlığı sistemini" içeren, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

18 maddelik Kanun, TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığınca son okumaları yapıldıktan sonra, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından imzalandı.

Kanuna göre, milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek.

TBMM ve cumhurbaşkanı seçimleri 5 yılda bir aynı gün yapılacak. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek.

Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.

Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenecek.

TBMM, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanının, seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis, seçimlerin yenilenmesine karar verirse cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilecek.

TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019'da birlikte yapılacak. Anayasa Mahkemesinin üye sayısı 17'den 15'e düşürülecek.

Cumhurbaşkanının 15 günlük süresi bulunuyor

Cumhurbaşkanının kanunu onaylamak ya da iade etmek için 15 günlük süresi bulunuyor.

Cumhurbaşkanının kanunu onaylaması durumunda, kanun halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Halkoylaması, Anayasa değişikliği Kanununun Resmi Gazetede yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapılacak. Halkoylamasının 9 ya da 16 nisan tarihinde yapılması bekleniyor.

AA

Okunma Sayısı: 306
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump’a en güzel cevap

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Trump'tan İran'a 'askeri müdahale' açıklaması

    Yıldırım: Adalet içerisinde muamele yapacağız.

    'İmam günde beş defa namaz kıldıran memur değildir'

    Anayasa teklifi Cumhurbaşkanlığı'nda

    Abdullah Gül: Trump'ın vize kararı ucuz bir şov

    Suriye sınırının 367 kilometresine duvar örüldü

    Erdoğan'dan Merkel'e 'İslamist terör' eleştirisi!

    "Ezan''a yasak, ''Şofar''a onay!

    ''Merkel'e konuyu açacak mısınız?"

    Amerika halkından en anlamlı destek...

    Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak hamle!

    Trump ülke liderine kızıp telefonu kapattı

    Erdoğan'dan gurbetçilere 'düğün' çağrısı

    Aralarında ihraç edilenler de var: 177 polis hakkında gözaltı kararı!

    Dışişleri Bakanlığından İsrail'e tepki

    Mezarı 102 yıl sonra bulundu

    Boydak Holding yönetiminde değişiklik yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AB’yi askıya alan AKP bindiği dalı kesiyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fırsatçı İngiltere ve Kıbrıs Gàilesi
    Cevher İLHAN

    Yargıya vesâyet
    Faruk ÇAKIR

    Dünyayı ateşe atan adam
    Genel

    Trump’a en güzel cevap
    Süleyman KÖSMENE

    Sabrı güçleştiren cerbezeler
    Zekeriyya KOCA

    Hıristiyanların Müslümanca tavırları; Müslümanların...
    Ali FERŞADOĞLU

    Rüyanın tanımı
    Rifat OKYAY

    “Ot” olma bahtsızlığı veya bahtiyarlığı
    Abdil YILDIRIM

    Tam insan olmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.