Ankara'daki otobüs kazasıyla ilgili Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da bu sabah yaşanan otobüs kazasına ilişkin, "Altı vatandaşımız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hem ailelerine hem de ülkemize başsağlığı diliyoruz. 36 vatandaşımız da şu anda hastanelerde tedavi görüyor. Bir kısmı ameliyatta ama çok yüksek bir hayati tehlikeleri yok." dedi.

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