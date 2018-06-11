'Anneler çocuklarını hangi okula göndereceklerini, hangi sınava sokacaklarını bilmiyorlar'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir arada huzur içinde yaşamanın sözünü veriyorum. Görüşü ne olursa olsun hangi partiden olursa olsun herkesi kucaklayacağız, gerginliğe, kavgaya son vereceğiz. Türkiye'de barış iklimini yeniden inşa edeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Parti otobüsü üzerinden halka seslenen Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan 24 Haziran'da sandığa gitmelerini istedi.

Seçimlerde iki listenin bulunduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan cumhurbaşkanlığında Muharrem İnce'ye, siyasi parti listesinde ise CHP'ye "evet" mührü basmalarının sözünü istedi.

"Demokrasi sözü veriyorum"

Kılıçdaroğlu, oy kullanamayacak yaşta olan çocuklara nitelikli ve iyi bir okul sözü vererek, şöyle devam etti:

"Demokrasi sözü veriyorum. Çiftçinin bankalara olan borçlarından faizlerin tamamını sileceğiz, bunun sözünü veriyorum. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek bunun sözünü veriyorum. Sizin tütününüze el uzattılar, tütünü yasakladılar, satışını engellediler bütün o yasakları kaldıracağım, bunun sözünü veriyorum. Herkes düşüncesini özgürce açıklayacak, bunun sözünü veriyorum. Her şeyden önemlisi bir arada huzur içinde yaşamanın sözünü veriyorum. Görüşü ne olursa olsun hangi partiden olursa olsun herkesi kucaklayacağız, gerginliğe, kavgaya son vereceğiz. Türkiye'de barış iklimini yeniden inşa edeceğiz. Bir arada hepimiz huzur içerisinde yaşayacağız."

Kemal Kılıçdaroğlu, 24 saat çalışacağını belirterek, "Benim sorumluluğum var, sizin de sorumluluğunuz var. Geçen seçimlerde CHP'ye oy vermemiş bir kardeşinizi ikna edin, deyin ki 'artık yeter, artık bu iş tamam, yeniden güzel Türkiye'yi inşa etmenin zamanı'. Bu işi bitireceğiz. Yeni bir ufuk açacağız. Hakkı, hukuku ve adaleti arayacağız. Bu memleketin her noktasına hakkı, hukuku, adaleti taşıyacağız." diye konuştu.

"Herkes 24 Haziran'da sandığa gitmeli"

Kılıçdaroğlu, Akçadağ ilçe meydanında yaptığı konuşmada ise bütün günü Malatya'da geçirdiğini aktardı.

Türkiye'nin büyük bir değişim ve dönüşüme ihtiyacının olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, bunun için herkesin 24 Haziran'da sandığa gitmesinin gerektiğini dile getirdi.

Seçimlerde iki listenin olduğunu ve cumhurbaşkanlığı adayları lisesinin ilk sırasında genç, enerjik, eski bir öğretmen olan Muharrem İnce'nin yer aldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Onun altındaki daireye evet mührünü basacak mısınız? Muharrem İnce kavgayı, gürültüyü sevmeyen, ülkeye hizmet etmeyi seven bir cumhurbaşkanı adayımız." dedi.

Türkiye'de eğitiminin hangi şartlarda yapıldığının herkes tarafından bilindiğini savunan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabah on binlerce çocuğumuz kahvaltı yapmadan okula gidiyor. Çok sayıda sorunumuz var. Anneler çocuklarını hangi okula göndereceklerini, hangi sınava sokacaklarını bilmiyorlar. İnşallah bunların tamamı düzelecek. Çocuk sabahları kahvaltı yapmadan okula gidecek. Öğretmeni ve arkadaşlarıyla beraber sabah kahvaltısını okulda yapacak. Öğle yemeğini okulda yiyecek ,akşam evine gelecek. Tam gün eğitim olacak, taşımalı eğitim bitecek. Nerede öğrenci varsa orada okul ve öğretmende olacak. Bunları yapacak olan bir öğretmen, eski bir öğretmen."

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı olacak kişinin tarafsız ve 81 milyonu kucaklamasını istediklerine dikkati çekerek, "Neden tarafsız olacak? Çünkü cumhurbaşkanı mahkemeye hakim tayin ediyor. Bir partinin genel başkanı mahkemeye hakim tayin etmez. Anayasa'da yemin metni vardır. 'Ben tarafsız olacağıma dair namusum ve şerefim üzerine ant içerim' diye yemin ediyor cumhurbaşkanı. O nedenle Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı olduğu gün göğsündeki 6 oku çıkardı dedi ki ben Türk bayrağı takacağım." diye konuştu.

"Tarıma büyük önem vereceğiz"

Teşvik sistemini değiştireceklerini ve alan bazlı teşviki getireceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, bu sayede en azından kayısı üreticisinin yüzünün güleceğini dile getirdi.

Kayısı üreticisinin para kazanmasıyla esnafın da kazanacağını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Tarıma büyük önem vereceğiz. Sadece kayısı için söylemiyorum ben bunu. Çiftçilerin bankalara olan borçlarının faizlerini tamamen sileceğiz, sıfır faiz. Borçlarını yeniden yapılandıracağız. Ziraat odası başkanımız geldi bir dosya verdi ve bunları yapacak mısınız diye sordu. Buradan söz veriyorum. Bütün o talepleri yapacağız ve çiftçinin yüzünü güldüreceğiz. Bir sözümüz daha var, mazotu 3 liradan vereceğiz. Nereden bulacaksın parayı diyorlar. Sen tefeciye para bulursun ben çiftçiye, üreticiye para bulurum. Size sözüm söz, bunları yapacağım."