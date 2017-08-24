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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

"Anormal olan Interpol'ün serbest bırakması"

24 Ağustos 2017, Perşembe 18:30
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, toplantı sürerken gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Ünal, Bazı AK Parti teşkilatlarındaki istifalara ilişkin, "Bu istifalar, AK Parti'nin yenilenme ve bayrak değişimi sürecinin bir parçasıdır. Son iki yıl içerisinde 200'e yakın AK Parti ilçe başkanı, yine 20'ye yakın il başkanı değiştirilmiştir. Bu bir nöbet değişimi ve bayrak yarışıdır. Buradan birilerinin başka anlamlar çıkarması doğru değildir." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karavanda çekilen fotoğrafını değerlendiren Ünal, şöyle konuştu:

"Dikkat çekici bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak değerlendiriyorum. Daha önceki yürüyüşle bir bağlantı kurulup önümüzdeki kurultaya dönük de bir algı düzenlemesi aslında. Dolayısıyla dikkat çekici bir halkla ilişkiler faaliyeti ama başarılı bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak görmüyorum. Çünkü adalet kurultayını bundan sonraki süreçte atlet kurultayıyla özdeşleştirmek de sanırım başarılı olmayan bir halkla ilişkiler faaliyetidir. "

"Hiç meraklanmasınlar, tanınmış bir kişi çıkacak"

"Halktan biri olmak demek değildir"

Kılıçdaroğlu'nun fotoğranın, "halktan biri olmak" şeklinde değerlendirilemeyeceğini ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

"Burada Sayın Genel Başkanın atletle oturmasında herhangi bir sakınca söz konusu değil. Sakınca olarak gördüğümüz şey şudur, bir siyasetçinin atletle fotoğraf çektirmesi başka bir şeydir, bu vatandaştan, halktan birisi olmak demek değildir. Vatandaştan, halktan birisi olmak demek, öncelikli olarak halkın yer sofrasına diz kırıp oturabilmektir, ayakkabıyla eve girmek demek değildir."

"Anormal olan Interpol'ün serbest bırakması"

Ünal, Erdoğan Akhanlı'nın İspanya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Türkiye'nin, bir adi suçluyla ilgili Interpol'e kırmızı bülten ile aranması yönünde talepte bulunması ve Interpol'ün de bu talebi değerlendirmesi son derece normal. Burada anormal olan, Merkel'in açıklamasından sonra Interpol'ün ilgili şahsı serbest bırakmasıdır."

"Gerçek darbeciler yargılanıyor"

15 Temmuz darbe girişimine dair devam eden yargı sürecinde aslolanın Türkiye'nin 15 Temmuz'la hesaplaşması olduğuna dikkati çeken Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslolan, Türkiye'nin 15 Temmuz'la hesaplaşması, Türk yargısının 15 Temmuz'la hesaplaşması, FETÖ'yü ve FETÖ'cüleri yargılamasıdır. Bu yargılamayı hakimlerimiz, savcılarımız gerektiği gibi yaparken, neden ısrarla anamuhalefet partisi hakimlerimizin, savcılarımızın 'siyasetten talimat aldığı' gibi absürt bir iddiayı sürekli ortaya atıyor? Neden anamuhalefet partisi ısrarla 'efendim gerçek darbeciler yargılanmıyor' gibi bir iddiayı ortaya atıyor? Gerçek darbeciler yargılanıyor. 15 Temmuz gecesi bunlar suçüstü yakalandılar ve şu anda Türk yargısına hesap veriyorlar."

AA

Etiketler: akp, mahir ünal
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