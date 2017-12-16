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16 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

'Aradan sıyrılanlar İsrail gibi devlet terörü uygulayan ülkelerdir'

16 Aralık 2017, Cumartesi 14:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Meridyen Derneği 7. Hadis ve Siret Araştırmaları Ödül Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam dünyası, tıpkı bir asır önce olduğu gibi kan, gözyaşı ve kardeş kavgası üzerinden yeniden dizayn edilmeye çalışılıyor." dedi.

'Aradan sıyrılanlar İsrail gibi devlet terörü uygulayan ülkelerdir'

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Müslümanların sünnetle olan bağı ne kadar güçlü, ne kadar muhkem ise dinleri ile olan bağları da aynı şekilde kavidir, sağlamdır. Kim ve ne adına olursa olsun bu bağı yok sayan veya koparmaya çalışan her teşebbüs bizim nazarımızda gayri İslamidir. Peygamber Efendimizin sünnetini hedef almakla doğrudan Kur'an-ı Kerim'i hedef almak arasında fark yoktur. Sünnet-i seniyyeyi tarihsel bir okumayla sadece kısıtlı bir dönemin sınırlarına hapsetmek Müslümanların hayatından Peygamber Efendimizi çıkarmayı amaçlayan kirli bir tezgahtır." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslümanlar birbirleriyle uğraşırken aradan sıyrılanlar terör örgütleridir. İsrail gibi devlet terörü uygulayan ülkelerdir." diye konuştu.

AA

Etiketler: erdoğan
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