Arakan hakkında bir açıklama da Kazakistan'dan

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abrahmanov, Parlamento binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletlerde (BM) 30 Ağustos'ta düzenlenen toplantıya katıldık ve Myanmar hükümetini, ülkedeki durumun çözümü için çabalayan BM, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi uluslararası örgütler ve diğer ortaklarla aktif iş birliğine çağırdık." ifadesini kullandı.

"Myanmar'daki Arakanlı Müslüman toplumun durumundan ciddi endişe duyuyoruz." diyen Abdrahmanov, Myanmar'da İslamofobi eğilimi gözlemlediklerini ve dolayısıyla İİT'nin bu sorunun çözümünde aktif yer alarak ülkedeki Myanmar hükümetiyle diyalog içinde olmasını istediklerini kaydetti. AA

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