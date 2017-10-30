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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Arınç'tan Gökçek yorumu: Sabrettim ve kazandım

30 Ekim 2017, Pazartesi 21:00
Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 23 yıldır yaptığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle istifa eden Melih Gökçek için "O bana siyaseten zarar vermek istedi ama ben siyaseten daha da güçlendim, sabrettim ve kazandım" dedi.

Gökçek ile uzun zamandır tartışmalar yaşayan Arınç, Kanal D yayınında şunları söyledi:

"O bana siyaseten zarar vermek istedi ama ben siyaseten daha da güçlendim, sabrettim ve kazandım. 2009'dan beri Melih Gökçek'in adaylığına karşı çıktım. 2014'te çok daha fazla karşı çıktım. O gitti gidecekti zaten. Bana FETÖ'cü dedi, çocuklarım çok fazla acı çekti, onlarla helalleşsin ben bir şey istemiyorum." 

​Gökçek hakkında paylaştığı "Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa kesinlikle altını pisletmiştir" mesajını neden sildiğini da söyleyen Arın, "İstifa etti, danışmanlarım da bunu kaldırdı" dedi.

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  • halil

    31.10.2017 00:01:54

    ülkenin durumuna bak başkent belediye başkanı - meclis eski başkanı üsluba bak. dağ fare doğurdu diye bir söz var ama o kadar bile değil bence. siyaset bu kadar mı kötü

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