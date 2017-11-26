"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Arınç’tan imalarla dolu açıklama

26 Kasım 2017, Pazar 18:16
Katıldığı programda söylediği sözleri tartışılan Bülent Arınç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada o sözlerini hedef alanlara cevap verdi.

Arınç’ın en sert cevabı ise Cem Küçük ve Fuat Uğur’a oldu. Arınç’ın açıklamaları şöyle; “Yaptığım açıklamalardan sonra, tebrik ve teşekkür mesajlarının yanı sıra, tepkilerini dile getirenler de oldu elbette. Onlardan birisi de, kendisini Bursa’dan tanıdığım ve siyaset hayatında Sayın Bahçeli’nin ibrikçiliğinden başka bir meziyeti olmayan bir zat! Kendi ağzının bozukluğuna, kalitesine de çok yakışan; ama tertemiz Anadolu milliyetçiliğine hiç de uymayacak bir üslûpla güya bana cevap vermiş. Fesubhanallah! Bu ibrikçi başının tüm hakaretlerini misliyele kendisine iade edip başka bir hususu izah etmek isterim.

‘Eski muhalif, şimdi ne olduğu belli değil’

İsmimin gittiği her yerde, adımın anıldığı her konuda ipini koparmışçasına saldıran, ama bu zaman kadar haklarında konuşmak istemediğim isimlerini anmamaya özen gösterdiğim bir ikili var. Adeta Edi ile Büdü! Geçmişi ve kökleri temiz ekranlarda, dâvâ çilesi çekmiş ve ahirete göçmüş insanların kemiklerini sızlatırcasına, her sabah, her gün dillerinden zift saçmaya devam ediyorlar. Sorsan, AKP’nin en önde savunucuları (!) O ikiliden biri basın eskisi. Eski muhalif, şimdi ne olduğu belli değil. Daha bir kaç hafta önce İlhan Kesici’nin yer almadığı bir fotoğrafı, fotoğraftaki şahıs sanki oymuş gibi köşesine taşımış ve ona atfen  “İlhan Kesici’nin bu sohbette söylediklerinden aklımda kalan tek şey davudî sesi ile yaptığı eleştiriler ve muğlak ifadelerdi” diyerek fotoğrafın hikâyesini anlatmıştı (!) Pardon, uydurmuştu.

‘Öğreteyim, öğren ve artık sus!’

Diğer ise öbüründen daha küçük ve daha zeki (!)  En azında göz göre göre, kör gözün parmağına hesabı o kadar açık yalan söylemiyor. Algı yönetim teknikleri açısından söylenmemesi gerektiğini de biliyor. Aldığı yoğun eğitimler, misyon ve görevinden olsa gerek. Her fırsatta şahsım ve bazı arkadaşlarım için “Parti kursunlar da halktaki karşılıklarını görelim” diyen bu küçük maşa, en son yaptığım açıklamalarımdan sonra, zekâsına yakışmayacak bir acemilikle yine racon kesmiş ve beni Manisa’dan aday olmaya dâvet etmiş. Bak delikanlı! Biz, partimizi bundan 16 yıl önce, bağımsız oalrak kurduk zaten! Halktaki karşılığımız da, gücümüz de yine o halkın garantisindedir. Halktaki karşılığımızı ve gücümüzü test etmek senin haddin değil! İnsanlar senin için de; “Herkesi nasıl bu kadar kolay tehdit edebiliyor? Nasıl bu kadar pervasız olabiliyor? Gücünü nereden alıyor?” diye soruyorlar. Aidiyet ve mensubiyetini bilenler biliyor da; bilmeyenler sormakta haklılar tabi. Fakat senin de bilmediğin bir şey var. Öğreteyim, öğren ve artık sus! Siyasette en büyük güç, gücünü ve bildiklerini gizleyebilmektir.

 

 

Etiketler: bülent arınç
Okunma Sayısı: 421
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    271. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sırrı Rus arşivlerinden çözüldü

    Savcılarımız bu meselenin üstüne gidecek

    Arınç’tan imalarla dolu açıklama

    Komandolar tarafından didik didik aranıyorlar!

    "Söz verdiğine göre değerlendirilecek bir konu yok''

    'Dini değerlerimizin terörle anılmasını kabul etmeyeceğiz'

    Yürek dağlayan Suriye raporu: Öldürülen kadınların yaklaşık 25 bini belgelendi

    'Bıktık, yeter artık'

    Diyarbakır'da ele geçirildi: 2 ton 800 kilogram!

    200 yıllık dikkat çeken üretim: 'Yok' satıyor

    İran'dan Avrupa'ya tehdit gibi uyarı

    Kanada'dan Yemen açıklaması: Derin endişe duyuyoruz

    Büyük buluşma

    Trump'tan sert eleştiriler: Ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor

    'Trol orduları' demokrasiyi yıkıyor

    Topal Hafız’a şimdi de sürgün

    Mersin Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

    Devlet, adaletle ayakta durur

    En büyük problem enflasyon

    Sarraf Dâvâsı’nın ekonomik sonuçları olacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Topal Hafız’a şimdi de sürgün
    Hasan BULUT

    İbrahim Özdabak’tan mektup var
    Genel

    'Trol orduları' demokrasiyi yıkıyor
    Emin Fırat

    Mazlûmların hasret kaldığı güneşi kirlettik
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstad ve gençler
    Genel

    'Bıktık, yeter artık'
    Genel

    200 yıllık dikkat çeken üretim: 'Yok' satıyor
    Genel

    Trump'tan sert eleştiriler: Ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Kemalizmin dinle “sorunu” var
    Risale-i Nur'dan

    Ölümün, hayattan ziyade bir istediği var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.