"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

'Arjantin'de Selman'ın, Erdoğan ile bir teması olabilir mi?'

22 Kasım 2018, Perşembe 13:33
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde düzenlenen "Türkiye-Rusya İlişkileri: Geleceği Şekillendirmek" konulu Türk-Rus Toplumsal Forumu'nun ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Oscar ödüllü yönetmen Oliver Stone'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konu alacak bir belgesel yapacağına yönelik medyada yer alan haberlerin hatırlatılması üzerine Kalın, "Bir müddettir böyle bir şey dolanıyor, biz bakıyoruz." ifadesini kullandı.

Kalın, Stone'la bir görüşme olup olmayacağına ilişkin ise "Görüşme yok. Öyle bir düşünce var, bize geldi, bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Henüz bir görüşme yok, olmadı daha. Ama daha detaylarını tam konuşmadık. Nedir, ne değildir konuşacağız, göreceğiz. Daha önce Sayın Putin'e yaptığı seriyi biliyorum. Birkaç tane daha belgeseli vardı. Bakıyoruz, daha somut bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan-Yıldırım görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'la yerel seçimlere dair bir görüşmesinin olup olmayacağına yönelik soruya da Kalın, "Olabilir." karşılığını verdi.

İbrahim Kalın, Arjantin'de yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın geleceği hatırlatılarak, "Prens'in, orada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir teması olabilir mi? Size bir şey geldi mi?" sorusunu, "Bakıyoruz programa, olabilir." diyerek cevapladı.

AA

Etiketler: erdoğan, selman, yıldırım, kalın
Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şehit Savcı Kiraz davasında yeni gelişme

    Brexit ile ilgili önemli gelişme

    Kılıçdaroğlu: 2 bin lirayla kira mı ödenir, ev mi geçindirilir?

    AB Yüksek Temsilcisi Mogherini'den Türkiye açıklaması

    Bakan Çavuşoğlu: AB'den daha fazla destek bekliyoruz

    ''Trump'ın önüne yeterince para yığ, bir cinayet yanına kar kalabilir''

    Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak uyarısı!

    İlyas Tüfekçi sitem etti: “Eski arkadaşlarım bir kere bile aramadı”

    California'da ölü sayısı 83 oldu: Eyalet tarihinin en büyük orman yangını...

    Malatya'dan üzücü haber!

    TÜİK, tüketici güven endeksini açıkladı

    Ruhsatsız maden ocağının sahibi tutuklandı

    ABD'den Yemen çağrısı: Artık çatışmayı sonlandırın

    Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan İSEDAK genelgesi

    Nobel Ödüllü Yemenli aktivist: Yeter, Yemen Savaşına son verin!

    Trump-Kaşıkçı ilişkisinin perde arkası ortaya çıktı

    AB ile kritik zirve

    "2 milyon nüfuslu 2 uydu kent yapıyorsunuz" iddiaları hakkında açıklama

    TOBB ve meslek kuruluşlarına ilişkin teklif yasalaştı

    Yargı sistemi hâlâ hata veriyor

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuk çok fazla zorlanırsa...
    Genel

    Yargı sistemi hâlâ hata veriyor
    Genel

    Trump-Kaşıkçı ilişkisinin perde arkası ortaya çıktı
    Genel

    Kanserden vefat eden bir kadının tavsiyeleri
    Ahmet BATTAL

    “Kemalizm sahalara dönüyor” mu?
    Genel

    İlyas Tüfekçi sitem etti: “Eski arkadaşlarım bir kere bile aramadı”
    Genel

    "2 milyon nüfuslu 2 uydu kent yapıyorsunuz" iddiaları hakkında açıklama
    Süleyman KÖSMENE

    Yeşil ağaçtan ateşin çıkartılması ne demek?
    Cevher İLHAN

    “100 günlük eylem plânı”nın akıbeti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.