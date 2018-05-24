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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

"Artık öyle 25 bakanlı Bakanlar Kurulu yok''

24 Mayıs 2018, Perşembe
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında değerlendirmelerde buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanların milletvekili adayı gösterilmeleri konusunda, "Artık öyle 25 bakanlı Bakanlar Kurulu yok. Sayı ciddi manada düşecektir." dedi.

İstanbul'da Yeşilköy Havalimanı'nın olduğu yerin 'Millet Bahçesi' olacağını belirten Erdoğan, "Biz, çevreciyiz ve bugüne kadar biz diktiğimiz ağaçlarla milyarlarca ağaçlarla nam salmış bir iktidarız. Şimdi yeni bir adım daha atacağız, o da şu; bazı illerimizde 'Millet Bahçeleri' kuracağız." dedi.

İstanbul'daki yeni Havalimanı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"İstanbul 3. Havalimanı'nın yakın bir mesafesine yaklaşık 10 bin konutluk bir yer kuruyoruz ki oranın personelinin gidiş gelişini zora sokmayalım."

"Amerika itibarını tamamen sıfırlamıştır"

Amerika ile İsrail'in aldığı kararın kıymeti olmadığı vurgusunda bulunan Erdoğan, "Amerika bir defa itibarını tamamen adeta sıfırlamıştır." dedi.

Seçim güvenliği

Seçim güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Seçimle ilgili olarak İçişleri Bakanlığımız, A'dan Z'ye her türlü tedbiri almış vaziyette. YSK ile koordineli bir çalışmaları da var." şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: erdoğan
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  • şerifSarı

    24.5.2018 10:42:47

    25 bakana ne gerekvar, 3-5 emir eri/ 3-5 sır katibi/ 3-5 çantacı , yazıcı yeter.

  • Mahmut KUYUMCU

    24.5.2018 08:44:10

    Durmak yok DEVAM İnşaallah...

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