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''Arzu ederse gelsin ben kendisini bir gece misafir edebilirim''

18 Haziran 2017, Pazar 09:55
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'adalet' yürüyüşünün 4. gününde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada ''Benim karavanda altın klozet yok, arzu ederse gelsin ben kendisini 1 gece misafir edebilirim. Bizi tahrik etmek istiyorlar, tahriklere kapılmayacağız. Yargıyla bizi tehdit etmek istiyorlar, hakim, savcı çağırırmış. Biz bu ülkede darbecilerin neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Bu kadar eleştiriyorlar, bakın bizim ülkemizde adalet var, niye yürüyorsunuz diyemiyorlar? Çünkü onlarda iyi biliyorlar ki adalet yok.'' ifadelerini kullandı.

Ayağı kayan Kılıçdaroğlu düştü

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Kurtboğazı Barajı yakınlarından geçişi sırasında tepeye çıkan bir grup büyük Türk Bayrağı açtı. Tepeye çıkarak grubu selamlayan Kılıçdaroğlu, inerken ayağının kayması sonucu düştü. Korumalarının da yardımıyla ayağa kalkan Kılıçdaroğlu yürüyüşüne devam etti.

Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu kortej, yürüyüşün bugünkü bölümünün 5. kilometresinde mola verdi. CHP Aydın Milletvekili doktor Metin Lütfi Baydar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirtti.

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Etiketler: kılıçdaroğlu
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  • Ali KALKAN

    18.06.2017 10:57:09

    Attığın her adım, bırilerini rahatsız etse de, mazlumların yüreğine serpilen su mesabesindedir.

Risale-i Nur Külliyatı

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