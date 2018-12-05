Asgarî ücretin açlık sınırında tutulması haksızlık

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında, 3 Aralık’ın Dünya Engelliler Günü olduğunu hatırlatarak, engelli vatandaşlara yönelik çalışmaların yapıldığını ancak yeterli olmadığını söyledi.

Karamollaoğlu, engellilerin şehir hayatını daha iyi yaşayabilmesi için ciddî adımların atılması gerektiğini belirtti. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını bugün yapacağını anımsatan Karamollaoğlu, asgari ücretin açlık sınırında tutulmasının haksızlık olduğunu dile getirdi. Bir basın mensubunun yerel seçimlerde ittifaka ilişkin, “İttifak gündemimizde yok. Dirsek teması olabilir.” sözlerini hatırlatması üzerine Karamollaoğlu, herkesin bu ifadeden farklı anlam çıkarmaya çalıştığına işaret etti. AA

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