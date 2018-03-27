Asıl eksiğimiz demokrasi açığımız

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Bugün Türkiye’de esas eksiğimiz; demokrasi açığımızdır. Bu kadar tepki çeken, çalışanlarıyla onun dışında sivil toplum örgütleriyle, siyasi partileriyle bu kadar itiraz gelişen bir meselede normal şartlarda temsilcileri milletin kürsüsünden milletin sesini seslendiriyor olsa TBMM’de zaten ciddi bir farkındalık olur.” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Bugün Türkiye’de esas eksiğimiz; demokrasi açığımızdır” dedi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve heyetini makamında kabul etti. Bulunduğu coğrafyada sosyo ekonomik manada gelişmişlik, gelir adaletsizliği, bölgeler arası kalkınmışlık farkının olduğu bir ülkede, doğuda güneydoğuda terör meselesi başta olmak üzere bütün bu ekonomik veriler birbirleriyle ilintili konular olduğunu söyleyen Gültekin Uysal, “Bugün Türkiye’de esas eksiğimiz; demokrasi açığımızdır. Bu kadar tepki çeken, çalışanlarıyla onun dışında sivil toplum örgütleriyle, siyasi partileriyle bu kadar itiraz gelişen bir meselede normal şartlarda temsilcileri milletin kürsüsünden milletin sesini seslendiriyor olsa TBMM’de zaten ciddi bir farkındalık olur. Meseleye bir dur denilir” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamalara bakılırsa bu özelleştirmenin yapılacağı hususunda bir inat, iradenin olduğunu da söyleyen Uysal, “İşçisiyle, çalışanıyla meseleyi bütün cepheleriyle değerlendirip yapılandırma yapmak gerekir” dedi. Fatih Karagöz / Ankara

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