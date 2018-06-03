Asker siyaset yapamaz

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Adıyaman’da partisince Sakarya Caddesi’nde düzenlenen mitinge katıldı.

İnce; Malatya’daki iftar programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini eleştirdiği konuşmasını alkışlayan 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’e yönelik tepkisini sürdürdü. Dev ekranda görüntü izleten İnce, “Benim hemşehrim Erdoğan, bir iftara gidiyor iftara. İftarda bir Ordu Komutanı var. Şimdi o görüntüyü bir gösterelim önce. Bakın görüyor musunuz? Diyor ki ‘Sen generalin iftara katılmasından niye rahatsız oluyorsun?’ Onun lâflarıyla söyleyeyim. Erdoğan dürüst ol, dürüst. İftara katılmasından rahatsız değilim. Sen beni eleştiriyorsun. Ordu Komutanı da alkışlıyor” dedi.

Üniformanı çıkar meydana gel

İnce şöyle devam etti: “Şimdi bakın beni eleştiriyor, Ordu Komutanı da alkışlıyor. Disiplin Kanunu’nun 20’nci maddesinde der ki ‘Siyasete karışırsanız, ihraç edilirsiniz. Bakın orduyu, ordu mensuplarını uyarıyorum. Balkanları nasıl kaybettiğimizi bilin. Ordu ne zaman siyasete girdi, Balkanları kaybetti. AK Parti İl Başkanı değilsin, orada beni eleştirirken alkışlayamazsın. Siz siyaset yapamazsınız. Eğer çok meraklıysanız, üniformanızı çıkartıp meydanlara gelirsiniz. O generale sesleniyorum; sen Erdoğan’ın generali değilsin, milletin generalisin.”