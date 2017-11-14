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14 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

Atatürkçülük İHA üretip, havalimanı yapmaktır

14 Kasım 2017, Salı 13:23
Başbakan Binali Yıldırım, ‘Tankını, topunu, tüfeğini, uçağını, İHA'sını, SİHA'sını üretirsen, dünyanın en büyük havalimanını yaparsan, Atatürkçülük budur’ dedi.

Siyasette ‘Atatürkçülük’ polemiği devam ederken, Başbakan Binali Yıldırım, konuya yeni bir tanım getirdi. Yıldırım, "Tankını, topunu, tüfeğini, uçağını, İHA'sını, SİHA'sını üretirsen, dünyanın en büyük havalimanını yaparsan, işte Atatürkçülük budur" dedi.

AKP Grup Toplantısı’nda konuşan Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve İran’da yaşanan deprem nedeniyle bölgeye 3 bin çadır, 3 bin ısıtıcı ulaştırıldığını belirterek, "Bu vesileyle dost ve kardeş Irak ve İran halkının acılarını paylaşıyoruz” dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence ile gerçekleştirdiği toplantıya değinen Yıldırım, "Ülkemizin hassas olduğu konuları konuştuk. Beklentilerimizi açık ve samimi bir şekilde aktarma fırsatı bulduk. FETÖ elebaşının iadesi telebimizi yineledik. 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlularının yargılanması konusunun hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha altını çizerek ifade ettik. Somut adım atılmasını beklediğimizi kararlılıkla kendisine anlattık. Ayrıca YPG ile ortaklığın geldiği noktayı da bir kez daha gözler önüne serdik" dedi.

'BRE AHMAKLAR…'

Yıldırım, siyasetin ana gündemlerinden birine dönen 'Atatürkçülük' tartışmasına ilişkin ise "ABD ziyaretimiz sırasında 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü münasebetiyle bir anma toplantısı gerçekleştirdik. Burada şaşkınlıkla takip ettik ki, birileri tüm Türkiye'nin ortak değeri olan Atatürk'ü hâlâ tekellerinde görmeye devam ediyor. Bazı medya çevreleri de toplumda bir ayrışmayı körüklemeye çalışıyor. Akıl almaz ifadeler var. AK Parti Anıtkabir'de, AK Partililer Anıtkabir'de. Bre ahmaklar, AK Parti kurulduğu günden beri Anıtkabir'e gidiyor, 10 Kasım törenlerine de katılıyor. AK Parti'nin hiç kimseye Atatürkçülüğünü kanıtlamaya ihtiyacı yoktur. Atatürk hiçbir siyasi kurum ya da kuruluşun tekelinde değildir. Atatürkçülük lafla olmaz" dedi.

'İHA'SINI, SİHA'SINI ÜRETİRSEN ATATÜRKÇÜLÜK BUDUR'

Yıldırım, Atatürkçülüğe ilişkin de bir tarif yaparak, şunları söyledi; "Büyük eserleri milletin hizmetine sunarsan Türkiye'nin milli savunma sanayisini yerli ve milli hale getirirsen, tankını, topunu, tüfeğini, uçağını, İHA'sını, SİHA'sını üretirsen, dünyanın en büyük havalimanını yaparsan, Atatürkçülük budur. Türkiye için eser üretmektir. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin ortak değeridir. Toplumu bu konu üzerinden ayrıştırmak Atatürkçülük değildir, vatanseverlik hiç değildir. Fatih Sultan Mehmet ne kadar bizimse, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de o kadar bizimdir. Laiklik, din ve devlet işlerini düzenleyen önemli bir alandır. Elmalılı Hamdi Yazır'a Kur'an-ı Kerim yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dindar insanlardan soyutlamak isteyenlerin çabaları da nafiledir."

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