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27 MART 2018 SALI - YIL: 49

Avrupalı dostlarımıza sesleniyorum

27 Mart 2018, Salı 14:19
AKP Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım, dün Bulgaristan'da düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'ni hatırlatarak, Türkiye-AB ilişkileri bakımından önemli sayılan toplantıda, gündemde yer alan konuların enine boyuna ele alındığına dikkati çekti.

Yıldırım, Avrupa Komisyonu'nun 17 Nisan'da Türkiye İlerleme Raporunu yayınlayacağına işaret ederek, "Bu raporda Türkiye'nin hayrına fazla bir şey olmayacağını tahmin etmek bir sır değil." ifadesini kullandı. 

Raporda, Olağanüstü hal'den (OHAL), Afrin Harekatı'na kadar terör örgütleriyle mücadelede kullanılan bütün yöntemlerin eleştirileceğini belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Buradan bir kez daha Avrupalı dostlarımıza sesleniyorum; Türkiye AB'ye olan bütün yükümlülüklerini yerine getirmiştir ve arkasındadır. Tam üyelik perspektifimizi muhafaza ediyoruz. Burada sorulması gereken soru; AB'nin Türkiye konusundaki kararı nedir? Avrupa yeni bir vizyonla, genişleme vizyonuyla, kucaklayıcı bir vizyonla yoluna devam mı edecek, yoksa kendi içine kapanarak bir yol mu yürüyecek? Neredeyse her konuda ülkemizin karşısında yer alan müttefik ortaklık hukukuyla bağdaşmayacak açıklamalar yapan bazı Avrupa ülkelerinden istediğimiz şey, samimiyettir. Başları sıkıştığında ülkemize koşan, tekerleri düze çıkınca yan çizen bir ülkeler topluluğu sadece biz değil, hiç kimseye güven vermez."

OLMAYACAKSA KARARI BİZDEN ÖNCE AVRUPA VERMEK DURUMUNDADIR

Koskoca Avrupa'nın geleceğini, BM Genel Sekreterinin çözüm önerilerini halk oylaması ile reddeden Kıbrıs Rum kesiminin kaprislerine teslim edenlerle bugün bu birliğin gideceği fazla bir mesafe yoktur. Eğer bu iş olacaksa, her iki tarafın da çıkarlarına uygun şekilde olmalıdır. Olmayacaksa kararı bizden önce Avrupa vermek durumundadır. 

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Etiketler: binali yıldırım
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