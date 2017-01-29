Ayhan Bilgen adli kontrol şartıyla serbest

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Bilgen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kars Milletvekili ve parti sözcüsü Ayhan Bilgen, hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirilen Bilgen tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında HDP Kars Milletvekili ve partisi sözcüsü Ayhan Bilgen'e, tebligat yapılmasına rağmen ifadeye gitmediği gerekçesiyle "zorla getirilme" kararı çıkarıldı.
DİYARBAKIR'A GÖTÜRÜLDÜ
Bilgen ifadesi alınmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Ankara'daki işlemlerinin ardından havayoluyla Diyarbakır'a getirilen Ayhan Bilgen adliyeye çıkarıldı. Savcılıkta ifade veren Bilgen, daha sonra tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen aynı soruşturma kapsamında HDP Milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Hüda Kaya ve Altan Tan önceki gün (cumartesi) gözaltına alınmış ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.
TUTUKLAMA TALEBİ
Ayhan Bilgen tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
AA