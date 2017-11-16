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16 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

AYM, tutuklu vekilin başvurusunu reddetti

16 Kasım 2017, Perşembe 14:23
Anayasa Mahkemesi, HDP milletvekili Gülsel Yıldırım'ın tutukluluğunun hukuki olmadığına dair başvuruyu reddetti.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tutuklu bulunan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın başvurusuna verdiği ret yanıtında şu ifadeler yer aldı:

"Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 16/11/2017 tarihinde, Gülser Yıldırım tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2016/40170), 'tutuklamanın hukuki olmadığına', 'ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiğine' ve 'soruşturma dosyasına erişimin kısıtlandığına' ilişkin iddiaların açıkça dayanaktan yoksun olmaları, 'yakalama ve gözaltına almanın hukuka aykırı olduğuna' ilişkin iddianın ise başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedenleriyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir."

Sputnik Türkiye

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