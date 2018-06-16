Ayrıştırıcı dil, derhal Türkiye’yi terk etsin

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan olaya dikkat çekip, olası provokasyonlar konusunda uyardı.

Akşener, “Allah aşkına kardeşlik hukukunu, birlik hukukunu gözetmeye devam edelim” dedi. Bitlis’e gelen cumhurbaşkanı adayı Akşener, geceyi eşi, oğlu, gelini ve torunu ile birlikte Ahlat’ın Erkizan Mahallesi’nde bulunan evinde geçirdi. Sabah saatlerinde ise yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla bayram sofrası kurdu. Kahvaltı sonrası açıklamalarda bulunan Akşener, kurulan bayram sofrasıyla en büyük hayaline kavuştuğunu ve davetlilere de icabet ettikleri için teşekkür etti. Akşener, olası provokasyonlara da dikkat çekerek şöyle konuştu; “Bu ayrıştırıcı, bu kötüleyici, bu küfür eden dilin derhal Türkiye’yi terk etmesi gerekiyor. Suruç’ta mahiyetini tam olarak öğrenemediğimiz, kötü bir olay yaşandı. Allah aşkına bu seçime daha fazla kan düşmesin. Allah aşkına herkes sakin olsun. Allah aşkına, bu ülkeden başka gidecek hiç birimizin bir yeri yok. Allah aşkına kardeşlik hukukunu, birlik hukukunu gözetmeye devam edelim.”