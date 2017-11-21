Aytun Çıray: İYİ Parti'nin vizyonunda uçan taksi var

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "AK Parti'yi yönetenler, 21. yüzyılda yerli araba yapmak gibi 20. yüzyılın teknolojisinin peşinde koşarken İYİ Parti'nin vizyonunda uçan taksiler var." dedi.

Çıray, partinin teşkilatlanma çalışmalarına ilişkin, soruları yanıtladı. AA'nın aktardığına göre; Teşkilatlanmalarında 50 ile ulaştıklarını, gelecek ayın ortasına kadar ilçelerin en az üçte birinde örgütlü olacaklarını ifade eden Çıray, böylece İYİ Parti'nin seçime katılma hakkını kazanacağını belirtti. Çıray, ocak sonunda tüm Türkiye'de örgütlenmiş olacaklarını bildirdi.

Yurt içinde iki yere ziyaret düzenlediklerini, gelecek hafta da Mardin'e gideceklerini aktaran Çıray, her gittikleri yerde, tahminlerinin üzerinde büyük ilgiyle karşılaştıklarını belirtti. Çıray, son Edirne gezilerinde, miting programı olmamasına rağmen Genel Başkan Meral Akşener'in yürüdüğü caddenin, miting meydanına dönüştüğünü vurguladı.

Çıray, en çok hoşlarına giden şeyin, gençler ve kadınların öncülük ettiği bir parti haline dönüşmeleri olduğunu dile getirdi.

İYİ Parti'ye yönelik, "ağırlıklı olarak MHP kökenlilerin yer aldığı" eleştirilerinin sorulması üzerine Çıray, Akşener'in, partiye gelenlerin gömleklerini çıkarmayacağını, bu gömleklerinin üzerine İYİ Parti elbisesi giyeceğini söylediğini anımsattı. Çıray, bunların spekülatif dedikodular olduğunu, daha çok dışarıdan içeriye pompalanan, İYİ Parti'nin gidişatında rahatsız olan siyasi anlayışın ortaya çıkardığını öne sürdü.

Çıray, "Bundan sonra herkes, geçmiş siyasi partisi ne olursa olsun bizim partimizde İYİ Partili olarak anılıyor. Herhangi bir yere, il, ilçe başkanı atandığında DYP'den, MHP'den, ANAP'tan veya herhangi bir partiden atandığı değil, bir İYİ Partilinin atandığı söyleniyor. " ifadelerini kullandı.

"EN AZ YÜZ YILLIK BİR ÇAĞ FARKI VAR"

Yeni bir parti olduklarını, Türkiye'nin önüne yeni bir vizyon koyduklarını, bunun da büyük bir vizyon olacağını dile getiren Çıray, "AK Parti'yi yönetenler 21. yüzyılda yerli araba yapmak gibi 20. yüzyılın teknolojisinin peşinde koşarlarken İYİ Parti'nin vizyonunda uçan taksiler var. İktidar partisi ve İYİ Parti arasında en az yüz yıllık bir çağ farkı var. Bu partinin öncü insanları gençler ve kadınlar." diye konuştu.

Çıray, diğer partilerden İYİ Parti'ye katılmak için istifaların olup olmayacağı sorusuna, "Onu bilmiyorum. Bana teklif edilerek İYİ Parti'ye geçmedim, ben kendim geçmek istedim. Çünkü siyasi yelpazede ortaya çıkan benim geleneğimin bulunması gereken boşluğun doldurulması gerekiyordu. Bu geleneğin siyasi yelpazede olmaması da büyük dezanvantaj yaratıyordu Türkiye siyaseti için. Onu tamamlamaya çalıştık. Benim yaptığım gibi gönüllü olarak partimize gelmek isteyen milletvekilleri dahil herkese kapımız açık." karşılığını verdi.