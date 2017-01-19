Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendini kelepçeledi

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, kendisini Meclis kürsüsünde mikrofona kelepçeledi. Tansiyonun yükseldiği Meclis'te Nazlıaka, eylemini sonlandırmayınca müdahale edildi.

TBMM Genel Kurulunda, Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, teklifi protesto amacıyla kendini kürsüye kelepçeledi. Genel Kurulda, anayasa değişikliği teklifinin görüşmesi öncesinde, HDP'nin talebi üzerine usul tartışması açıldı. Usul tartışmasının sona ermesinin ardından, Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, teklifin görüşmelerine geçti. Bu sırada Nazlıaka, söz talep etmeden, kürsüye gelerek, kendini bileğinden, kürsüdeki mikrofona kelepçeledi. Bahçekapılı, Nazlıaka'yı kürsü ihlali yaptığı gerekçesiyle uyardı. Anayasa değişikliği teklifine tepki gösteren Nazlıaka, MHP Grubu'na yönelik, "vicdanınıza sesleniyorum" diyerek, MHP'nin teklife destek vermemesini istedi. Bahçekapılı, kürsü mikrofonunun açılmaması talimatını verdi ve Meclis idare amirlerini, duruma müdahale etmesi için göreve çağırdı. Bazı AKP milletvekillerinin Nazlıaka'ya doğru yönelmesi üzerine Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, arkadaşlarını uzaklaştırdı. HDP'li kadın milletvekilleri de Nazlıaka'nın etrafında çember oluşturdu. TBMM Başkanvekili Bahçekapılı birleşime 10 dakika ara verdi. Ancak Nazlıaka'nın eyleminin sürmesi üzerine Bahçekapılı, birleşime bu kez 45 dakika ara verdi. Nazlıaka'nın yanına giden CHP'li İdare Amiri Tufan Köse ve bazı CHP'li milletvekilleri, Nazlıaka'yı kelepçeyi açması için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada MHP milletvekilleri de Genel Kurul Salonunda olan Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin etrafında çember oluşturdu.

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