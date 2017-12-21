Bahçeli: ABD'nin ilk kıblemiz üzerinde oynadığı oyun fiilen bozulmuştur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler Genel Kurul gündemine gelen Kudüs tasarısını 128 ülkenin kabul etmesi ABD'nin ipliğini pazara çıkarmış, ilk kıblemiz üzerinde oynadığı oyunu fiilen bozmuştur." dedi.

AA

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