MHP Genel Başkanı Bahçeli, "MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin aktif bir öğesidir. Hükümet sisteminin muhafazası için her fedakarlığı seve seve yaparız." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuştu.

MHP'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin teoriden pratiğe kadar her aşamasında içinde ve aktif bir öğesi olduğunu belirten Bahçeli, "Mimarisinde pay sahibi olduğumuz hükümet sisteminin muhafazası için ihtiyaç duyulan her fedakarlığı elbette seve seve yaparız, bundan gocunmayız." şeklinde konuştu.

Bahçeli: "(AİHM'in Demirtaş kararı) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, skandal bir karara imza atmıştır. Terörü öven, terör saldırılarını provoke eden, tescilli bir bölücünün siyasi nedenlerle cezaevine sokulduğu iddia edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 20 Kasım'da ülkemize 'PKK'lı Demirtaş'ı derhal serbest bırakın' çağrısı yapmış, üstelik utanmadan tazminata mahkum etmiştir. Elbette 53 insanın kanı bulunan Demirtaş'ı adeta mağdur ve hakkı yenilmiş bir kişi gibi göstermek ayıptır, ahlaksızlıktır, hukuksuzluktur, Türk milletine hakarettir." dedi.

31 Mart Türkiye'nin beka mücadelesi açısından dönüm noktası

31 Mart yerel seçimlerine değinen Bahçeli "Biz 31 Mart'a 'ne kazanıp, ne kaybederiz' gözüyle bakmıyoruz, biz 31 Mart'a 'şu kadar belediye benim olsun, bu kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bulunsun' diye yaklaşmıyoruz. 31 Mart'ı Türkiye'nin beka mücadelesi açısından dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Ülke gitmişken, çarşı karışmışken, yeni hükümet sistemine hain bir sefer düzenlenirken, belediyelerin hepsi bizden olsa ne olacak, olmasa ne çıkacak?

31 Mart 2019 mahalli idareler seçimini bir sistem oylamasına, bir hükümet tartışmasına, bir rejim krizine dönüştürmek isteyenlerin senaryolarını başlarına geçirmek, alayı ile mücadele etmek boynumuzun borcudur, milletimizin bize yüklediği tarihi bir vazifedir. Vazife kutsaldır, vazife kutludur, ihmali ve inkarı acıklı sonuçlara sebebiyet verecektir."