Bahçeli: Cumhurbaşkanı uçağı kabul etmemeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı’na hediye edilen uçak hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyeti devleti hediye ve hibe kabul etmez. İhtiyaç varsa satın alınmalı. Recep Tayyip Erdoğan’ın da kabul etmemesi gerekir” diye konuştu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “CHP, İş Bankası hisselerinin yüzde 28’inin sahibi durumunda. Atatürk’ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasî partinin etiketi altına giremez. Girse girse hazineye girer” açıklamasıyla ilgili olarak da konuştu. Hisselerin ‘millete verilmesi’ gerektiğini söyleyen Bahçeli, “CHP’den izin almalarına gerek yok, değişik yöntemlerle yapılabilir” ifadesini kullandı.

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