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Bahçeli'den ''damat'' açıklaması: ''Günaha göz yummak günahtır"

13 Haziran 2017, Salı 11:02
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

"Anlamak mümkün değil"

Bahçeli, Katar'da kurulacak Türk üssüne yönelik tartışmalara ilişkin, "Katar'da kurulacak Türk üssünün körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarına destek vermekten başka bir hedefi yok iken, durduk yere bir kaşık suda fırtınalar koparanları anlamak şüphesiz mümkün değildir." dedi.

Bahçeli'den 'damat' tepkisi

 

'Hastaymış, adresi belliymiş bahaneleriyle serbest bırakılanlar millet vicdanını sızlatmaktadır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, isim vermeden Kadir Topbaş ve Bülent Arınç'ın tutuklandıktan sonra serbest bırakılan damatlarını eleştirdi. 

Bahçeli şöyle dedi:

"Adaleti diri tutmalıyız. Milletin hakkına hukukuna saygı duymalıyız. Hatırlıymış, arkası sağlammış, sırtı kaviymiş, imtiyazlıymış, onun damadı bunun akrabasıymış diyerek hiçbir suçlunun hiçbir failin adalete kıymasına izin veremeyiz, vermemeliyiz. Yok hastaymış, yok adresi belliymiş, bahaneleriyle tutuklanıp serbest bırakılanlar millet vicdanını sızlatmaktadır. Hukuk karşısında herkes eşittir. 15 Temmuz işgal teşebbüsüyle hesaplaşmak hukuk yoluyla olacaktır ve ayrıcalıklı hiç kimse olamayacaktır. Günaha göz yummak günahtır" diye konuştu. 

Okumak için tıklayınız:

Bahçeli'den sert açıklamalar: Adalet karnemiz damatların kalemiyle kapkara kesilmiş durumda

Damat kriterleri herkese uygulansın

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AA

Etiketler: devlet bahçeli
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  • Veysel

    13.06.2017 18:05:02

    Sayın Bahçeli oğlum askerde acemi birliğinde baylok indirmiş.bu yüzden 9 aydır terörist listesindeyiz ve mesleginden ihraç edildi.günaha göz yummak diyorsunuz bizim durum ne oluyor.bize bu acıları yaşatanlarin ve buna sessiz kalanların Allah bin türlü belasını versin.artık sabrimiz kalmadı.

  • HÜSEYİN İLHAN

    13.06.2017 17:22:16

    Lütfen sus.Zira susman konuşmandan daha hayırlıdır.

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