Bahçeli'den ''damat'' açıklaması: ''Günaha göz yummak günahtır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

"Anlamak mümkün değil" Bahçeli, Katar'da kurulacak Türk üssüne yönelik tartışmalara ilişkin, "Katar'da kurulacak Türk üssünün körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarına destek vermekten başka bir hedefi yok iken, durduk yere bir kaşık suda fırtınalar koparanları anlamak şüphesiz mümkün değildir." dedi. Bahçeli'den 'damat' tepkisi 'Hastaymış, adresi belliymiş bahaneleriyle serbest bırakılanlar millet vicdanını sızlatmaktadır' MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, isim vermeden Kadir Topbaş ve Bülent Arınç'ın tutuklandıktan sonra serbest bırakılan damatlarını eleştirdi. Bahçeli şöyle dedi: "Adaleti diri tutmalıyız. Milletin hakkına hukukuna saygı duymalıyız. Hatırlıymış, arkası sağlammış, sırtı kaviymiş, imtiyazlıymış, onun damadı bunun akrabasıymış diyerek hiçbir suçlunun hiçbir failin adalete kıymasına izin veremeyiz, vermemeliyiz. Yok hastaymış, yok adresi belliymiş, bahaneleriyle tutuklanıp serbest bırakılanlar millet vicdanını sızlatmaktadır. Hukuk karşısında herkes eşittir. 15 Temmuz işgal teşebbüsüyle hesaplaşmak hukuk yoluyla olacaktır ve ayrıcalıklı hiç kimse olamayacaktır. Günaha göz yummak günahtır" diye konuştu. Okumak için tıklayınız: Bahçeli'den sert açıklamalar: Adalet karnemiz damatların kalemiyle kapkara kesilmiş durumda Damat kriterleri herkese uygulansın *** Konuyla ilgili içerikler: Okumak için tıklayınız: Katar’a asker gönderirken, son derece hassas ve dikkatli davranılması lâzım AA

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