"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Bahçeli'den 'erken seçim' ve 'seçim barajı' açıklaması

23 Kasım 2017, Perşembe 15:23
Manisa programı kapsamında Selendi ilçesini gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplu açılış etkinliğinde konuştu.

Bahçeli, bir süre önce seçim barajının yeniden düşünülmesi gerektiği yönündeki sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Baraj endişesine kapılarak telaşlandığımızı utanmadan, sıkılmadan, yüzsüzce dillerine doladılar. MHP, baraj korkusu olan değil bilakis barajlara rağmen ve tüm engelleri yıka yıka bugünlere ulaşmış büyük bir millet eseridir. Yüzde 10 barajının ittifaklarla veya başka türlü yollarla aşılabilir bir duruma geldiğini geçmişteki tecrübelerden yola çıkarak dile getirdik. Türkiye'yi istikrar ve normalleşme sürecine getirebilmek için bir uzlaşma çağrısı yaptık. 'Bu yüzde 5 mi olur, yüzde 7 mi olur, yoksa yüzde 10 olarak mı kalır, böyle mi devam etmesi gerekir, bunları görmek lazımdır' dedik. Düşüncelerimizi dile getirirken kendi namımıza bir hesap arayışına girmeden, yeni hükümet etme sistemine uygun adımların atılması gerektiğini söyledik." 

"Bloklaşma yarışına girdiler"

MHP Genel Başkanı Bahçeli şöyle konuştu:

"Hayır bloğunun sözde önderliğine soyunan CHP, PKK'nın siyasi uzantıları ve kıyıda köşede kalmış çürük çarık siyasi oluşumlardan medet umarak ittifak arayışlarına başlamıştır. FETÖ de bu girişimlerden memnun halde el avuç ovuşturmaktadır. Anlayacağınız, fare deliğe sığmamış bir de kuyruğuna kabak bağlamıştır.

Sözüm ona adalet yürüyüşlerinde yollara saçtıkları iş birliğini sandıkta nihayete erdirmek için CHP'si, HDP'si, iplisi ipsizi yeniden bir araya gelmek için zaman ve zemin arayışındadır. Şayet önümüzdeki siyasal süreçte bloklaşma sertleşir, cepheleşme keskinleşirse, CHP yanına HDP ve diğer yedeklerini alıp 16 Nisan'ın rövanşını almak için çalışmalarına hız verirse Milliyetçi Hareket Partisi buna duyarsız ve tepkisiz kalmayacaktır." 

"Hükümet görevinin başındadır"

Bahçeli, MHP'nin muhtemel bir erken seçim senaryosuna iyi bakmadığını aktararak, şu anda seçilmiş hükümetin görevinin başında olduğunu, kaygıya gerek ve yer bulunmadığını dile getirdi.

"Kaldı ki 16 Nisan'ın gerektirdiği uyum yasaları sağlanmadan, yeni sistemin taşları yerli yerine oturmadan yapılacak erken seçimin siyasi belirsizlik doğurma ihtimali yüksektir, akıl karı olmadığı da açıktır." diyen Bahçeli terörle mücadelenin erken seçim gündemiyle akamete uğramasına razı olmayacaklarını ifade etti.

AA

Etiketler: bahçeli
Okunma Sayısı: 160
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    268. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    7 kuruş indirim, 10 kuruş zam

    Kılıçdaroğlu'ndan 'Rıza Sarraf' değerlendirmesi

    Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de fotoğraf ve video yasaklandı

    Örnek bir 'öğretmen'in duygulandıran fedakarlığı...

    Antalya'da 'ByLock' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

    Bakan Gül'den Gülen'in iadesi hakkında açıklama

    Tüm zamanların en yüksek seviyesininin ardından 'altın'da son durum?

    Müslüman liderlerden İslam dünyasına önemli çağrı

    Bakan Arslan'dan 'kış lastiği' açıklaması

    Adana merkezli 6 ilde operasyon

    ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Arakan'da yaşananlar 'etnik temizlik'

    'Bosna Kasabı'na verilen ceza dünya gündeminde

    Ba’de harabi’s-Suriye

    İnsanlık yine kıyıya vurdu

    YSK’ya itiraz yolu kapatılıyor

    Kerkük'te toplu mezar bulundu

    Rıza Sarraf'la görüşen Türk avukat: İtirafçı olması kesinleşti, duruşmaya çıkmayacak

    Göçmenleri cezaevine yerleştirdiler!

    Kırmızı alarm: Türkiye'de son 5 yılda 16 bin kişi intihar etti

    Bosna kasabı hakkında tarihi karar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İnsanlık yine kıyıya vurdu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Çoğu gitti azı kaldı!..
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sivil Kemalizm
    Genel

    YSK’ya itiraz yolu kapatılıyor
    Ahmet BATTAL

    Yürütme suç ihdas edebilir mi?
    Genel

    Antalya'da 'ByLock' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
    Genel

    Nur hizmeti inayet altında
    Genel

    Adana merkezli 6 ilde operasyon
    Caner KUTLU

    İnsanlığı huzurda birleştiren zekât köprüsüdür

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.