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14 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Bahçeli'den 'ittifak' açıklaması

13 Eylül 2018, Perşembe 22:00
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Polatlı Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma törenine katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı konuşmada yerel seçimlerde ittifak yapılması tartışmalarına değinerek "Biz 31 Mart 2019'a Cumhur'un ittifak ruhunun damga vurmasını istiyoruz. Biz 31 Mart 2019'da İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere, diğer bütün büyükşehir yönetimlerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna ve doğasına uygun şekillenmesini ümit ve temenni ediyoruz" dedi. 

"Türkiye'nin huzuru, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesi, ilke ve kurumlarıyla yerleşmesi için 31 Mart 2019'un istikrar ve dengeli şekilde aşılması şarttır, beka meselesidir" diyen Bahçeli, Mahalli İdareler Seçimleri'nde sadece belediye başkanı, belediye ve il genel meclis üyeleri, köy ve mahalle muhtarlarının seçilmeyeceğini, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi ile resmen uygulamaya geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin süreklilik içinde istikrarı ve istikbalinin de sağlanacağını kaydetti. Bahçeli şöyle devam etti:

"Türkiye'nin toplumsal huzuru, anti demokratik arayış ve arzuların söndürülmesi için 31 Mart 2019 tünelden önceki son çıkış, 2023'ün müjdesidir. Biz 31 Mart 2019'a cumhurun ittifak ruhunun damga vurmasını istiyoruz. Biz 31 Mart 2019'da İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere, diğer bütün büyükşehir yönetimlerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna ve doğasına uygun şekillenmesini ümit ve temenni ediyoruz. Biz 31 Mart 2019'da kayyumla yönetilen belediyelerin bir daha asla terör örgütü yandaşlarının kontrol ve denetimine geçmemesini tarihi önemde addediyoruz. Mesele Türkiye'dir. Mesele bekamızdır. Mesele vatanımızın güvenliği, milletimizin huzurudur. 31 Mart 2019'da Cumhur İttifakı siyasi meşruiyet içinde demokratik işbirliği ve kanuni sınırlar içinde karşılıklı iyi niyet ve hoşgörüyle muhtemel musibetlerin, sinsi hazırlıkların, gafil ortaklıkların bir kez daha üstesinden gelebilecektir.

Bizim duruşumuz Türk milletiyle aynıdır. Değişmeyen pozisyonlarını sürekli vurgulayanlar duruşumuzun bozulmayacağını da bilmelidirler. Bizim yönümüz Polatlı'yla aynı yere odaklanmıştır. Zillet İttifakı hazırsa, Cumhur İttifakı dünden hazır ve kararlıdır. CHP, PKK'yla ittifak hedefinin bedelini elbette pahalıya ödeyecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açmak için gün sayan, çetele tutan, papatya falı açan siyasi bedhahlara, hıyanet çetelerine fırsat verilmemelidir. Milliyetçi Hareket Partisi sorumluluk içinde hareket edecektir." 

DHA

Etiketler: bahçeli, ittifak
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