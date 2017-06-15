Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü hakkında sert açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun tutuklanması üzerine Ankara'dan İstanbul'a başlattığı tepki yürüyüşüne ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli yaptığı açıklamada ''Ankara’dan İstanbul’a adalet için yürümeye kalkan Sayın Kılıçdaroğlu ya kullanılmakta ya da ülkemize kurulan tuzağın aktif katılımcısıdır.'' dedi. Bahçeli, şunları kaydetti: "CHP Genel Başkanı, bugün Ankara Güvenpark’tan başlayıp İstanbul Maltepe’ye kadar sürecek bir adalet yürüyüşü başlatmıştır. Atalarımız boşuna söylememiş; akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş. Adalet yolda bulacağımız kayıp eşya, yürürken ayağımıza takılacak bir gömü değildir. Bunu bilmemek ise cehalettir. CHP, adalet diyerek anarşiye göz kırpmakta, uluslararası topluma dikta duyurusunda bulunarak demokrasiye kastetmenin çabasındadır." *** Okumak için tıklayınız: Kılıçdaroğlu: Bıçak kemiğe dayandı artık, yeter diyoruz DHA

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