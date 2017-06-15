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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü hakkında sert açıklama

15 Haziran 2017, Perşembe 16:42
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun tutuklanması üzerine Ankara'dan İstanbul'a başlattığı tepki yürüyüşüne ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli yaptığı açıklamada ''Ankara’dan İstanbul’a adalet için yürümeye kalkan Sayın Kılıçdaroğlu ya kullanılmakta ya da ülkemize kurulan tuzağın aktif katılımcısıdır.'' dedi.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı, bugün Ankara Güvenpark’tan başlayıp İstanbul Maltepe’ye kadar sürecek bir adalet yürüyüşü başlatmıştır. Atalarımız boşuna söylememiş; akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş. Adalet yolda bulacağımız kayıp eşya, yürürken ayağımıza takılacak bir gömü değildir. Bunu bilmemek ise cehalettir. CHP, adalet diyerek anarşiye göz kırpmakta, uluslararası topluma dikta duyurusunda bulunarak demokrasiye kastetmenin çabasındadır."

***

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Kılıçdaroğlu: Bıçak kemiğe dayandı artık, yeter diyoruz

DHA

Etiketler: bahçeli, kılıçdaroğlu
Okunma Sayısı: 1829
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  • HÜSEYİN İLHAN

    16.06.2017 11:05:44

    Adın ne MÜLAYİİİM,sert olsan ne yazar biradeeer.

  • Ali KALKAN

    16.06.2017 04:31:49

    Koltuğunuzu Sayın Meral AKŞENER Hanımefendiye kaptırmayan AKP'ye diyet borcunuzu mu ödüyorsunuz ?

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