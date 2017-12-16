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16 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Bahçeli'den "parkasız Deniz Dezmiş" açıklaması

16 Aralık 2017, Cumartesi 16:08
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 14. Dönem Sertifika Töreni'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti'nin "seçim ittifakı" önerisine Saadet Partisinin olumlu yanıt verdiğine yönelik haberlerin hatırlatılarak, "Siz ittifakı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Bahçeli, "Bazı siyasi partilerin bir amaçla bir araya gelmeleri, orada da bir ittifak yapma arzularını ortaya koymaları, onların bileceği iştir. Herhangi bir yoruma ihtiyaç yoktur. Biz 'cumhur' ittifakını benimsemiş ve o ittifakın güçlenmesi için gayret gösteriyoruz." dedi.

"Erken seçim talebi kime ne hizmet sunacaktır"

Erken seçim iddialarına ilişkin bir soruya ise Bahçeli, "Seçimler mahalli idareler olarak 30 Mart 2019'da, milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimleri olarak 3 Kasım 2019'da yapılacaktır. Türkiye'nin etrafının ateşle çevrildiği, terör faaliyetlerinin hala sinsice sürdüğü bir ortamda erken seçim talebi kime ne hizmet sunacaktır, onu anlamakta zorluk çekeriz." yanıtını verdi.

Bahçeli, eski futbolcu Rıdvan Dilmen'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "parkasız Deniz Dezmiş" yorumuna ilişkin de açıklama yaparak, şunları söyledi:

"Sayın basın mensupları aracılığıyla Türk milletiyle bir konuyu paylaşmak isterim. O da Habertürk'te yapılan 'Akılda Kalan' programında Türk sporunda önemli başarılar sağlamış olan bir sporcunun bir soru üzerinde yorum yaparken, bazı hatalar ve yanlışlıklar içerisine sürüklenmiş olduğunu ifade etmek istiyorum. Sahadaki şeytanlığını siyasete taşımasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına 'parkasız Deniz Gezmiş' ifadesi ne Türk milletine yakışır ne Cumhurbaşkanlığına yakışır ne de Cumhurbaşkanlığına yapılan bir yalakalığa yakışır. Şiddetle reddediyorum ve Türk milletinden özür dilemesini istiyorum. Cumhurbaşkanı, bir dönemin teröristinin özdeşi olarak takdim edilemez."

AA

Etiketler: bahçeli
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