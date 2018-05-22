Bahçeli gazetecileri hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı kişilerin ‘MHP’ye Kürtler oy vermez. Sayın Erdoğan bu nedenle oy kaybediyor’ açıklamaları yaptığına dikkat çekerken 2 gazeteciyi hedef aldı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday listelerinin YSK’ya verilmesinin ardından Twitter’dan açıklamalarda bulundu. Bahçeli’nin hedefinde 2 deneyimli gazeteci de vardı.

Bahçeli, “Cumhur İttifakı muazzam bir başarıyla TBMM’de üstünlüğü alacak, güçlü bir siyasal varlıkla temsil edilecektir. Çok eğil, 33 gün sonra ak koyun kara koyun ortaya çıkacaktır. Biraz sabredilsin, bilhassa MHP üzerinde oyun kuran alçaklar insan içine çıkacak yüz bulamayacaklardır. Diyorlar ki, “MHP’ye Kürtler oy vermez. Sayın Erdoğan bu nedenle oy kaybediyor.” Bu çevreler, Cumhur İttifakı’na çomak sokmak için deve olsalar iğne deliğinden geçecekler. Hele bir Gürgan Hacır, hele bir Nevzat Çiçek ve türevleri var ki, sanırsınız fitne geçit merasimi yapıyor!” şeklinde yazdı. Çiçek ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şunları söyledi; “Ben gazetecilik yapmaya çalışıyorum, mayınlı alanlarda geziyorum... Tetikçilik yapmıyorum Kimsenin değerlerine hakaret etmiyorum Bana göre hakikat neyse onu söylüyorum Birlerinin hoşuna gitsin diye de bir şey söylemem... Devlet Beyin naifliğine yakıştıramadım...”