Bahçeli: İttifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz artık kalmamıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinin Şartlı İndirimi tekliflerinin arkasında olduklarını söyledi.

'Cumhur'da af ve and çatlağı Bahçeli, Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin, "Parti olarak 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır." değerlendirmesinde bulundu. *** MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mecliste gazetecilerin sorusu üzerine "Cumhur İttifakı duruyor, yerel seçimde ittifak yok." açıklamasını yaptı. Devlet Bahçeli, yerel seçimde İstanbul'da aday çıkaracaklarını da söyledi. AA

Okunma Sayısı: 530

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.