MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kerkük'ün statüsü ile oynayanlar ateşle oynar. Türkmenlere infaz fermanı yazanlar 80 milyonu geçmek, yenmek, yerle yeksan etmek zorundadır. Herkes aklını başına alsın, Kerkük Türk’tür, Türk kalacaktır. Daha başka söze gerek var mıdır?" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, şu görüşlere yer verdi:

"Türkmen denilince ne anlıyorsunuz? Ben söyleyeyim: Mazisi şeref ve şanla yoğrulmuş beşeri ahlak, asalet ve soyluluğu anlıyorum. Gök bayrağı görünce ne hissediyorsunuz? Ben açıklayayım: Zulme direnen, eziyetlere katlanan, katliamlara dayanan bir millet ruhunu görüyorum. Türkmenlerin çilesi niye bitmiyor? Dram neden sonlanmıyor? İnsanlığın kökü mü kurudu? Adalet ve hukukun dibi mi tuttu? Nedir mesele?"

Kerkük Vilayet Meclisi'nin Barzani'nin "sözde bayrağının" resmi dairelere asılması kararı aldığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Rezalet değil mi? Kerkük ağlıyor, ağıt yakıyor. Türkmeneli vahşetin ağına takılmış feryat figan ediyor. Can Kerkük mütecaviz emellere kurban gidiyor. Peşmerge başı 26-27 Şubat 2017’de Türkiye’ye gelmişti. Peşinden bayrak niyetine ve IKBY'yi temsilen bir bez parçası oraya buraya asılmıştı. Ankara’da göndere çekilen paçavraya ses çıkarılmazsa Kerkük mevzi kaybeder. Ankara gerilerse Türkmeneli düşer, devrilir."

Ankara ile Kerkük'ün kaderinin bir olduğunu ifade eden Bahçeli, siyasi hesaplar uğruna Türkmenlerin feda edilemeyeceğini vurguladı.

Bahçeli, "Türkmeneli teslim edilemez, yok edilemez. Kerkük Türk’tür, Türk’ün öz yurdudur. Türkmeneli Türk milletinin cümle kapısıdır. Şayet kırılırsa Anadolu toprakları hepimize dar edilir. Söylemiştim demek istemiyorum; ama yine haklıyız, yine haklı çıktık." değerlendirmesini yaptı.

"Kerkük Türkiye'nin Irak’taki soydaşı, gardaşı, kaderdaşı, her şeyidir." paylaşımında bulunan Bahçeli, Türkmenleri savunmanın Türkiye'yi savunmak olduğunu, artık bu tarihi ve jeopolitik gerçeğin görülmesi gerektiğini vurguladı.

"Kerkük ve Musul, Ankara ve İstanbul’dur" ifadelerine yer veren Bahçeli şöyle devam etti:

"Darı unundan baklava, incir ağacından oklava, Barzani’den ise dost olmaz. Kanıt mı isteniyor, yalnızca tarihe bakalım, milli davranalım yeter. Kerkük'ün statüsü ile oynayanlar ateşle oynar. Türkmenlere infaz fermanı yazanlar 80 milyonu geçmek, yenmek, yerle yeksan etmek zorundadır. Herkes aklını başına alsın, Kerkük Türk’tür, Türk kalacaktır. Daha başka söze gerek var mıdır?"

Bahçeli mesajında, "Üç ayların ve yarın idrak edeceğimiz Regaib Kandili’nin mübarek olmasını Allah’tan niyaz ediyor. Türk-İslam alemine kutlu olmasını diliyorum." ifadelerine de yer verdi.