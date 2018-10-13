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13 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Bahçeli, MHP'nin seçim sloganını açıkladı: Tak, tuk, tuk

13 Ekim 2018, Cumartesi 19:42
Yaklaşan yerel seçimler öncesi gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin seçim sloganıyla ilgili "Geçen yerel yönetim seçimlerinde bizim sloganımız çok netti. Ne dedik? 'Tak, tak, tak'. Yani üçünde de MHP’ye oy atacaksın. Bu defa da şunu deriz: Tak, tuk, tuk" ifadelerini kullandı.

Partilerin Mart 2019'daki yerel seçimler için hazırlıklar devam ediyor. İstanbul'da partisinin aday çıkaramayacağını açıklayan MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim stratejisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Bahçeli ile Ankara'daki genel merkezde görüşen, Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Devlet Bahçeli 28 ayı anlatıyor… Dün, bugün, yarın" başlıklı yazısında "Bugüne kadar bütün parti merkezlerine gittim. Çünkü oralarda bir partinin karakterini de görebiliyorsunuz. MHP de karakterine uygun bir parti. İlişkilerde daha dikkat çeken bir hiyerarşi ve kendine özgü bir disiplin anlayışı hemen seziliyor" ifadelerine yer verdi.

'İTTİFAKTA SORUN VEYA PÜRÜZ YOK'

Bahçeli ile konuşmasının "dün, bugün ve yarın" olarak üç bölümden oluştuğunu belirten Özkök, yerel seçimdeki ittifakla ilgili Bahçeli'nin "Bu ittifakta bizim meselemiz şu veya bu kişinin başkan olması değil. Bizim meselemiz devletin bekası meselesi. Onun için bu ittifak içindeyiz. Böyle anlarda siyasi mülahazaları geri plana atmak gerekir. Cumhurbaşkanı ve AK Parti ile ilişkilerimize gelince… İlişkilerimiz çok iyi. Karşılıklı saygı içinde iyi gördüklerimizi de hatalı gördüklerimizi de söylüyoruz. Onlar da bize karşı saygılı. Bir sorun veya pürüz yok” dediğini yazdı.

'3 BÜYÜK ŞEHRİ KAYBEDERSEK…'

MHP liderinin yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'e ayrıca da Güneydoğu'ya çok önem verdiğini belirten Özkök, Bahçeli'nin "Buralarda HDP, CHP ve diğer partiler destek verip yerel yönetimler kazanabilir. Bu olduğu takdirde daha o gece ‘bu sistemin meşruiyeti’ni tartışmaya açarlar. Bu da içinde bulunduğumuz şu geçiş döneminin altüst olması demektir. O nedenle Cumhur İttifakı devam etmeli diyoruz. Bu seçimde Güneydoğu’da alınacak oylar çok önemli. Orada 101 belediyeye kayyum atandı. Şimdi o parti oralarda yine kazanırsa bu çok kötü olur. Çıkarlar, bunu plebisit gibi sunarlar.” dediğini belirtti.

'ÖNCE ‘TAK TAK TAK’ DEMİŞTİK BU SEFER ‘TAK TUK TUK’ DERİZ'

MHP'nin yerel seçim stratejisi ve sloganıyla ilgili de önemli açıklamlarda bulunan Bahçeli, "Siyasi kombin nasıl olur? Bir yöntemi bulunur. Bizim bu konuda tavrımız çok net. Biraz şakayla söyleyeyim. Geçen yerel yönetim seçimlerinde bizim sloganımız çok netti. Ne dedik? “Tak, tak, tak”. Yani üçünde de MHP’ye oy atacaksın. Bu defa da şunu deriz: “Tak, tuk, tuk”. Bir yöntem, bir siyasi kombin mutlaka bulunur. Yeter ki sistemin oturması konusunda görüş birliğinde olalım" ifadelerini kullandı.

Hürriyet

Etiketler: MHP, yerel seçim, AKP, ittifak
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