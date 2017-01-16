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17 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Bahçeli: Milletten ümidini kesen CHP ummadık yollara sapmıştır

16 Ocak 2017, Pazartesi 21:07
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni anayasa görüşmeleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır'daki terör saldırısını kınarken Meclis'teki anayasa görüşmeleri hakkında önemli ifadeler kullandı.

İşte Bahçeli'nin açıklamaları;

"Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, polis servis aracının geçişi sırasında önceden tuzaklanan elyapımı patlayıcının infilakı acımıza acı katmıştır. Bu saldırıda 4 polis şehit, 1’si ağır olmak üzere 2 polisimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı temennisinde bulunuyor, terörizme ve teröristlere lanet olsun diyorum."

'MECLİS UMUTLARI BOŞA ÇIKARMAMIŞTIR'

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifinin birinci tur görüşmeleri dün itibariyle tamamlanmıştır. Milletvekillerimizi uzun ve yorucu çalışmalarından dolayı kutluyor, başarılarının devamını niyaz ediyorum. Bir hafta boyunca Gazi Meclisimiz olağanüstü bir çalışma performansı sergileyerek kendisine bağlanan umutları boşa çıkarmamıştır. 18 Maddelik Anayasa Değişiklik Teklifinin ilk etabı beklendiği üzere yoğun, heyecanlı, gerilimli ve hatta zaman zaman çalkantılı geçmiştir. Milli iradenin tecelligahı Meclisimiz Türkiye’nin ayak bağlarından kurtulması, sırtındaki kamburlardan uzaklaşması için devreye girmiştir.

"CHP OLMADIK YOLLARA SAPMIŞTIR"

"TBMM’nin çalışmasını engellemeye, milletvekillerinin demokratik ve siyasi tercih hakkını sabote etmeye dönük çabalara da hız verilmiştir. Milletten ümidini kesen CHP yönetimi, milli iradeye çıkan yolları tıkamak ve hatta kullanılamaz hale getirmek için olmadık yollara sapmıştır. TBMM’nde yaşanan kürsü işgalleri, kavga sahneleri, ucuz oyunlar, isnat ve iftiraya varan siyasi söylemler muhataplarını mahcup edecektir. Milli Mücadele’de destan yazan aziz Türk milletine nasıl ve hangi tür hükümet etme sistemini tercih ettiğini sormanın neresi yanlıştır?"

"MİLLETİN KADERİNE SAHİP ÇIKMA HAKKINI GASP ETMEYE KALKIŞTILAR"

"15 Temmuz’da tankın önüne yatan, gökyüzündeki darbeci uçaklara adeta pençe atan kahraman millete makus güvensizlik nasıl yorumlanmalıdır? Fiili durumdan şikâyetçi olup da bunun önlenmesi ve örselenmesi konusunda felç geçirmiş gibi hareketsiz duranlar ne anlatmaktadır? Egemenliğin sahibi olan Türk milletine tarihi nitelikli ve bizzat istikbalini ilgilendiren bir konuda görüşünü sormanın neresi hatalıdır? CHP ve yanında hizalanmış kaos ittifakı akla hayale gelmedik senaryolarla milletin kaderine sahip çıkma hakkını gasp etmeye kalkıştılar. Partimizin çok değerli milletvekillerinin telefon numaraları afişe edildi. Sosyal medyadan her türlü tezvirat ve dedikodu dolaşıma sokuldu."

"MİLLİ UZLAŞMA İHANETİ GÖMER, İTHAMLARI SÖKER"

"Sözde özgürlük ve demokrasi şampiyonları ille de hayır temposu tutarken,evet tercihini bastırmak için despotça ve tahammülsüzce hareket etti. Uzlaşma, sorumluluk ruhuyla milli şuuru buluşturmuş siyasi bir vicdanda vasat ve varlık bulur. Milli uzlaşma ihaneti gömer, ithamları söker. Aynı ırmakta iki defa yıkanma hevesi abestir. Türkiye abes siyaset mantığını elinin tersiyle itecek, hızını kesen ağırlıkları atacaktır. Muhtemel kaos hazırlıklarını, kriz salgınlarını, anti demokratik arayış ve özlemleri milletçe göğüsleyip peşinen etkisizleştirmek zorundayız. İnançları mumdan olanların ateşle imtihana girmeleri sonuçsuz ve boş bir çabadır.Millete korku salanların emelleri kursaklarında kalacaktır."

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