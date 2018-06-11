Bahçeli ne demek istedi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde FETÖ’nün bir kez daha darbeye teşebbüs edeceğinin konuşulduğunu belirterek, “İzmir’den açık açık söylüyorum, iğrenç niyet sahiplerini uyarıyorum. Eğer Türkiye yeni bir işgal girişimine maruz kalırsa, böylesi bir felaket bir kez daha yaşanırsa, budefa hiçbir suçlu ve hain sağ kalamayacaktır.” dedi.

Partisinin İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın ve Muğla il teşkilatları ve milletvekili adaylarının katılımıyla, düzenlenen İzmir Bölge İstişare Toplantısı’na katılan Bahçeli, aklını milletten alan Cumhur İttifakı ile cumhuriyetin kurucu felsefesini, kuruluş fikrini, kurtuluş iradesini kendilerine kılavuz yaparak geleceğe yürüdüklerini dile getirdi. AA

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