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29 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Bahçeli'nin açıklamasına Gökçek'ten cevap geldi

29 Ekim 2018, Pazartesi 20:38
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Melih Gökçek'in MHP'den belediye başkan adayı olup olmayacağı iddialarına ilişkin bir soru üzerine, "'MHP'den gönül rızası ile belediye başkanı olmak istiyorum' diyorsa o da ayrı bir konu. MHP'ye şeref kazandırır" demişti. Gökçek’ten de Bahçeli'nin açıklamasına karşılık verdi.

Bahçeli: Melih Gökçek MHP'ye şeref kazandırır

Melih Gökçek, Twitter’dan yaptığı açıklamada; “Sayın Bahçeli, Türkiye’nin başı sıkıştığı her anda, ülkenin düze çıkışında anahtar rolü oynamış bir vatanseverdir... Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir... Sözleri bana şeref vermiştir... Teşekkür ediyorum...” ifadelerini kullandı.

Etiketler: bahçeli, gökçek, yerel seçim
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