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26 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Bahçeli: OHAL devam etmelidir

26 Haziran 2017, Pazartesi 15:58
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezindeki bayramlaşma etkinliğinde buluştu.

Bahçeli, yaptığı konuşmada, "Olağanüstü hal uygulaması devam etmelidir. Olağanüstü hal kapsamına dahil edilmiş olan unsurlar üzerinde kararlılıkla durulmalı ve gidilmelidir. Olağanüstü hali demokrasiye karşıt, özgürlüğe karşıt gibi algılayarak tamamen ortadan kalkmasını isteyenler, 15 Temmuz'un tesir alanı üzerinde tarafgir olanlardır." dedi.

CHP'nin, Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü ile ilgili olarak da Bahçeli, "Türkiye'yi kaosa, cepheleşmeye, karanlığa sürüklemeye ve siyasi şov yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi, kalan süre içerisinde kendisine çeki düzen vermelidir. Sözlü, sazlı adalet arayışıyla Türkiye'nin Ankara'dan İstanbul'a geçiş güzergahında gösteri yapmaya gerek yoktur." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: devlet bahçeli, ohal
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