Bahçeli: Operasyon olumlu ve yerindedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Afyon mitinginde konuştu. Bahçeli, "Sabaha karşı atılan 59 füze ile Suriye'nin Şayrat Hava üssü vurulmuştur.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde konuştu.

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NEYLE OYALANMAKTADIR?"

Suriye'de rejim güçlerine ait savaş uçaklarının, İdlib'in Han Şeyhun ilçesine kimyasal silahla saldırdığını anımsatan MHP Lideri Bahçeli, şunları söyledi:

"Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda sivil katledilmiş, yüzlerce masum yaralanmıştır.Bu insanlık dışı cinayeti Afyonkarahisar’dan lanetliyorum. Peki mazlumlar kimyasal bombalarla öldürülürken insanlık ne yapmaktadır Birleşmiş Milletler neyle oyalanmaktadır 16 Nisan’da yapacağımız referandumu bulandırmaya, baltalamaya, tercihleri etkilemeye, algıları yönetmeye kalkışan Avrupa ülkeleri neyle meşguldür Hani nerede insan hakları Hani nerede uluslararası hukukun ilke ve kuralları Esad katil ve insanlık düşmanıdır. Bebeklere kıyan diktatördür, adi bir suçludur. Cani Esad’ın meşruiyet ve ahlaki inandırıcılığı kalmamıştır çünkü Esad kana bulanmış, acımasız ve vahşi suçluya dönmüştür."

Bahçeli, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sabaha karşı Doğu Akdeniz'den atılan 59 füzeyle Suriye’nin Şayrat Hava Üssü vurulmuştur. Masumlara alçakça saldıran, bebeklere zehirli gaz fırlatan Esad yönetimi layığını bulmuş, cevabını almıştır. İdlib’in Han Şeyhun ilçesine atılan kimyasal bombaları taşıyan uçak ve konuşlandıkları üs imha edilmiştir. Esad’ın insanlık dışı saldırı ve katliamlarına verilen füzeli karşılık olumlu ve yerindedir ve de Esad Suriye’nin geleceğinden sökülüp atılmalıdır. Türkiye adaletin yanında yer almalıdır. Türkiye sivil ve masum canlara kasteden katillerin tam karşı cephesinde durmalıdır. Zulümle adalet bir arada olmayacaktır. Zulmün olduğu yerde insanlık da bulunamayacaktır."

Bahçeli, ay yıldızlı al bayrağın Türkiye'ye ve Türk milletine ait olduğunu söyledi.

Kerkük'teki bayrak krizine işaret eden Bahçeli, "Kerkük'te yaşanan, zorla, baskıyla, tehditle, cebirle asılan kirli bez parçası neyin nesidir. Barzani ve Talabani unsurları Kerkük'te ne haltlar karıştırmaktadır. Kerkük'ün sinir uçlarıyla oynanıyor, görüyoruz. Türkmenlerin hak ve tarihsel miraslarına kastediliyor, sıkılı yumruklarımızla izliyoruz" diye konuştu.

Kerkük'teki kamu binalarına sözde Kürdistan bayrağı asılması için karar alındığını anımsatan Bahçeli, Irak Meclisinin ise Kerkük'te tek bayrak asılmasına onay vererek, Bölgesel Yönetimin hesaplarını tümden boşa çıkardığını dile getirdi.