Bahçeli: PKK'nın elinde ABD yapımı ağır silahların ne işi vardır?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Kalemizi düşüremeyecekler, kalemimizi kıramayacaklar" Bahçeli, "Terörizm kanalıyla Türkiye'yi tehdit eden, diyet isteyen, bedel ödetmek için her yolu deneyen ülke ve mihraklar, kalemizi düşüremeyecekler, kalemimizi kıramayacaklar, kaderimize ambargo koyamayacaklardır. Dövene elsiz durmayacağız, sövene dilsiz kalmayacağız, vurana tepkisiz olmayacağız." dedi. Terör örgütlerinin kullandıkları silahların menşeine ilişkin değerlendirmede bulunan Bahçeli, şunları kaydetti: "ABD, madem terörizmi tehdit görmektedir, 11 Eylül'den bugüne madem terör örgütleriyle savaş halindedir, o halde 2 Kasım günü Hakkari Şemdinli'de, sınırın sıfır noktasında vatan evlatlarımızı şehit eden canilerin kullandığı silahların ABD menşeli çıkmasını nasıl izah edecektir? PKK'nın elinde ABD yapımı ağır silahların ne işi vardır? Mehmetler şehit düşerken bir şey olmuyor da Hans, John, Sam ölürken mi kıyamet kopuyor, o zaman mı insanlık ve insani değerler hatırlanıyor?" ifadelerini dile getirdi. AA

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