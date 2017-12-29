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29 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

Bahçeli talimat verdi, Ülkücü İşçiler Derneği kapatıldı

29 Aralık 2017, Cuma 09:19
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, yayımladığı açıklama ile Ülkücü İşçiler Derneği’nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda süresiz olarak kapatıldığını açıkladı.

Kılavuz açıklamasında, "Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in talimatlarıyla Ülkücü İşçiler Derneği Genel Merkezi'ni ve bağlı bulunan tüm bölge, il ve ilçe temsilciliklerini 28 Aralık 2017 tarihi itibariyle kapatmış bulunmaktayız. İl ve ilçelerde davasına ve milletine hizmet etme gayretinde olan işçi ülküdaşlarımızın samimi duyguları; Ülkücü İşçiler Derneği Genel Merkezi'nde yuvalanan ahlaktan yoksun, insani hassasiyetlerden uzak hayasız, rezil bir takım zevat tarafından istismar edildiği görülmüştür. Ayrıca bazı il ve ilçe şubelerinde de bu zevata çanak tutan, Türk-İslam değerlerinden nasibini almamış, kan emici aşağılıkların varlığı da bilinmektedir” ifadelerini kullandı.

Ülkücü işçiler için Ülkü Ocakları'nın kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Kılavuz, şu açıklamada bulundu:

“Tüm Türkiye genelinde Allah rızasını gözeterek, karşılık beklemeden, hak davaya hizmet eden işçi ülküdaşlarımızın başımızın üzerinde yeri vardır ve Ülkü Ocakları il-ilçe teşkilatlarımızın kapıları sonuna kadar açıktır. Asil, adil, samimi, dürüst, ilkeli, yüksek seciyeye sahip, Ülkücü dünya görüşünü yaşam tarzı haline getiren hiçbir ülküdaşımızdan vazgeçmeyeceğiz. Başbuğumuzun ve şehitlerimizin emaneti olan bu kutlu davanın ve inanmış ülküdaşlarımızın emeğine, alın terine ihanet ederek çıkar elde etmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğimizi kararlılıkla ifade ediyoruz."

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  • HÜSEYİN İLHAN

    29.12.2017 12:23:58

    Az kaldı ha gayret bahçeli.Sen de diğerleri gibi ilk seçimde AKP den aday ol.MHP yide ÜLKÜ OCAKLARINI da kapat ki MİLLİYETÇİLİK İSTİSMARINIZ ve milleti kamplaştırmanız sona ersin.

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