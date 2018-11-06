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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Bahçeli: Türkiye toplumsal bunalımın kıyısında

06 Kasım 2018, Salı 16:00
Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin olarak değerlendirmede bulundu.

“Üstesinden gelmemiz gereken ağır sorunlar vardır” diyen Bahçeli şu ifadeleri kullandı; “Asayiş ve adalette sorunlar birikmiştir, sokaklar huzursuz ve insanımız kaygılıdır. Geleceğimiz belirsizdir. Maalesef her yerde kavga hakimdir. Tokalaşmak yerine sıkılı yumruklarla pozisyon alanlar toplumsal barışa kastedenlerdir. Bunlar gittikçe kalabalıklaşmaktadır. Bu tablo endişe vericidir. Şiddet haberleri sıradanlaşmıştır. Türkiye toplumsal ve sosyal bunalımın kıyısındadır. Ekonomik sıkıntılar da tüm insanları tehdit etmektedir. Fabrika yangınları soru işaretleri barındırmaktadır. Bunlar sorgulanmalıdır, niye yanar fabrikalar? Kimse aklımızla alay etmesin.

AA

Etiketler: bahçeli
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