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14 NİSAN 2017 CUMA - YIL: 48

Bahçeli: Türklüğün bekası için 'evet' diyeceğiz

14 Nisan 2017, Cuma 09:45
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bir televizyon kanalının canlı yayınında eyalet sistemiyle ilgili yaptığı açıklamanın ardından MHP, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden bir açıklama yayımladı.

MHP lideri Bahçeli'nin imzasını taşıyan açıklamada, "Biz 16 Nisan'da millet için evet, devlet için evet, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz" denildi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, dün Star TV ve NTV ortak yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı. MHP lideri Bahçeli'nin canlı yayındaki "Eyalet sisteminden söz eden danışmanlar var. Benim danışmanım eyalet sistemi dese görevden alırım" sözlerinin ardından MHP'nin resmi Twitter hesabından Bahçeli'ye ait olduğu belirtilen bir açıklama yayımlandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin fotoğrafının ve imzasının yer aldığı açıklamada, "Biz 16 Nisan'da millet için evet, devlet için evet, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz. Ve hakkın, hukukun safında evet diye yağacağız" denildi.

DHA

Etiketler: bahçeli
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